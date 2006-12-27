Центризбирком готовится к собственным выборам

Вторая половина состава Центризбиркома Беларуси будет избрана на внеочередной сессии Совета Республики. Она состоится в конце января. Согласно Конституции страны, шесть членов ЦИК назначаются Президентом и шесть - избираются верхней палатой парламента. На сессии Совета Республики также должно пройти согласование кандидатуры председателя Центризбиркома.

Напомним, что в соответствии с указами главы государства, подписанными 26 декабря, председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов назначена Лидия Ермошина. В состав ЦИК также вошли Николай Лозовик, Надежда Киселева, Марина Козлович, Валерий Мицкевич и Владимир Холод. Выдвижение 12 членов нового ЦИК состоялось еще в сентябре нынешнего года. Семь из них работают в действующем составе Центральной комиссии. Срок полномочий Центризбиркома - 5 лет. Он завершается 31 января 2007 года.