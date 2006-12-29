В Румынии решили отказаться от новогодней традиции принесения в жертву свинью

Ярмарки по продаже этих животных в этой стране сейчас не только непопулярны, но и вовсе запрещены. Такое решение властей многие связывают с планами страны по присоединению к Евросоюзу.

Для этого, утверждают аналитики, необходимо придерживаться общепринятых стандартов и правил ЕС.

Рождественские сельскохозяйственные ярмарки теперь в прошлом. Пустые прилавки и запрещающие таблички в месте, где ранее процветала торговля. Новогодние базары по продаже свиней собирали свыше 4 миллионов фермеров. Приобрести животное в канун праздника - неизменная традиция у румынских жителей.

"Мы не выступаем за полную отмену этой традиции. Но если мы вынашиваем планы присоединиться к европейскому союзу, то должны идти на определенные уступки и показать, что мы уважаем европейские законы. С другой стороны, традиция продавать и покупать свиней перед новым годом останется, но будет не такой масштабной", - отметил глава национальной ветеринарной службы Марианн Авраам.

Теперь фермер может продавать животное только в пределах своей деревни. Причем в каждом хозяйстве должно быть не более 10 свиней. В случае если их больше, домовладелец обязан юридически оформить свое микропредприятие.

Методы проведения ритуала должны стать более гигиеническими и гуманными, возможно с использованием пистолетов и только квалифицированными специалистами.