Новости по тегу #Закир Гасанов

Об этом заявил министр обороны Беларуси в ходе переговоров со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его развития в областях, представляющих взаимный интерес.
В ходе визита запланирован ряд встреч с политическим и военным руководством Беларуси, посещение воинских частей и предприятий оборонного сектора экономики.
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