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Новости по тегу #Закир Гасанов

Хренин: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости
17 июня 2025 16:57

Хренин: сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости

Министр обороны Азербайджана прибыл в Беларусь с официальным визитом
17 июня 2025 06:43

Министр обороны Азербайджана прибыл в Беларусь с официальным визитом

В Азербайджане очень любят Беларусь и вас: Закир Гасанов – Александру Лукашенко
09 октября 2017 19:52

В Азербайджане очень любят Беларусь и вас: Закир Гасанов – Александру Лукашенко