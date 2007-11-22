В Ашхабаде завершилось заседание Совета глав правительств СНГ

На открытии международного форума президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что именно экономика станет главным сектором для сотрудничества стран Содружества в перспективе.

Президент Туркменистана отметил, что экономический рост стран СНГ по итогам этого года превысил 7%. Торговля и инвестиции транспортных коммуникаций также станут основой для укрепления взаимовыгодных связей СНГ.

Гурбангулы Бердымухамедов предположил всем 12 стран Содружества активно подключаться к проведению международных фестивалей. Президент рад инвесторам, предлагая закладывать на берегу Каспийского моря лечебно-оздоровительные комплексы.

Реформам с области образования, транспорта, а также межрегиональному и приграничному сотрудничеству между государствами-участниками СНГ будет способствовать соответствующее соглашение. Примечательно, что именно Беларусь выступила с инициативой его принятия. И сегодня соглашение было принято.