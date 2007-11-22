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Беларусь и Италия разграничили понятия "оздоровления" и "усыновления"

22 ноября 2007 11:32
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Договор между Беларусью и Италией об условиях оздоровления детей ратифицировала Палата представителей. Его заключение обусловлено необходимостью выстраивания равнозначных отношений в сфере оздоровления детей на уровне государственных органов, заявил министр образования Беларуси Александр Радьков, выступая в парламенте.
Подписанный договор однозначно разделил процесс зарубежного оздоровления и международного усыновления. В договоре также закреплены гарантии сторон по своевременному возвращению детей на родину после оздоровления, оговорены вопросы оказания скорой медицинской помощи маленьким белорусам, находящимся на оздоровлении в Италии.

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