Беларусь и Италия разграничили понятия "оздоровления" и "усыновления"

Договор между Беларусью и Италией об условиях оздоровления детей ратифицировала Палата представителей. Его заключение обусловлено необходимостью выстраивания равнозначных отношений в сфере оздоровления детей на уровне государственных органов, заявил министр образования Беларуси Александр Радьков, выступая в парламенте.

Подписанный договор однозначно разделил процесс зарубежного оздоровления и международного усыновления. В договоре также закреплены гарантии сторон по своевременному возвращению детей на родину после оздоровления, оговорены вопросы оказания скорой медицинской помощи маленьким белорусам, находящимся на оздоровлении в Италии.