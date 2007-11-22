Реклама пройдет быстро!

Вступил в действие Закон "О рекламе".

В соответствии с ним, на телеканалах во время программы или художественного фильма рекламная пауза ограничивается четырьмя минутами.

В целом объем не должен превышать 20% объема вещания радио- и телепрограмм в течение суток, а в период с шести вечера до 22.00 - трети в течение каждого часа.

Кроме того, уровень звука не будет превышать уровень программный.



В Беларуси также ужесточаются требования к содержанию рекламы лекарственных средств. Она должна обязательно содержать, помимо названия и имени производителя, информацию о необходимости ознакомления с инструкцией и консультации с врачом перед применением.

Также рекламу лекарств, методов, средств, работ и услуг в области профилактики, диагностики, лечения (включая нетрадиционные), БАДов, косметических средств, необходимо будет согласовывать с Минздравом.