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Офицеры Бундесвера обменялись с белорусскими коллегами опытом

22 ноября 2007 09:30
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Военные эксперты Беларуси и Германии обсудили сотрудничество в сфере радиационной защиты и экологии. Они информацией о задачах и перспективах развития войск радиационной, химической и биологической защиты и поделились опытом охраны окружающей среды в вооруженных силах. Немецкие гости также посетили минский завод радиометрического оборудования "Полимастер", высоко оценили продукцию предприятия и обсудили с его руководством направления возможного сотрудничества.

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