Офицеры Бундесвера обменялись с белорусскими коллегами опытом

Военные эксперты Беларуси и Германии обсудили сотрудничество в сфере радиационной защиты и экологии. Они информацией о задачах и перспективах развития войск радиационной, химической и биологической защиты и поделились опытом охраны окружающей среды в вооруженных силах. Немецкие гости также посетили минский завод радиометрического оборудования "Полимастер", высоко оценили продукцию предприятия и обсудили с его руководством направления возможного сотрудничества.