В Ашхабаде проходят официальные переговоры Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова

Новости Туркменистана. Минск и Ашхабад разделяют без малого 4 тысячи километров, но в последнее время сделано все, чтобы расстояние было не помехой. Во многом это заслуга лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов договорились встречаться регулярно, чтобы продвигать общие интересы и контролировать договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слову президенты верны. Начиная с 2009 лидеры видятся ежегодно. Это сказалось и на общем товарообороте — за последние лет пять он вырос в 5 раз. Превысил 300 миллионов долларов. В апреле 2012 Гурбангулы Бердымухамедов приезжал в Беларусь. Тогда был заключен контракт на поставку техники «МАЗа» и «Амкадора». «На ура!» идут и белорусские тракторы. В прошлом году поставили 2 тысячи машин.

Туркменистан вкладывает в сельское хозяйство. Государство входит в десятку мировых производителей хлопка. Климат здесь непростой, но как показала практика, белорусские тракторы и грузовики надежны.

Живет страна за счет экспорта углеводородов. Туркменистан — 4 страна в мире по запасам газа после России, Ирана и Катара. Минск и Ашхабад впервые связал и большой совместный проект стоимостью 1 миллиард долларов. Это строительство Гарлыкского горно-обогатительного комплекса. Его возводят на территории крупного месторождения калийных солей. Здесь пришелся кстати опыт белорусских калийщиков. Капсулу в основание будущего завода заложили лично президенты еще в 2009.

Большой интерес у туркменской стороны и к проектам в сфере образования. В Беларуси учатся более 7 тысяч студентов из этой страны.

Предваряя встречу президентов, в Ашхбаде хорошо поработали члены правительства и Национального банка. Одна за одной 4 ноября шли встречи и переговоры делегаций. Глава Национального банка Беларуси Надежда Ермакова встретилась со своим туркменским коллегой. Планируется, что ведомства подпишут соглашение о сотрудничестве. Общий язык нашли и руководители финансовых ведомств.

Переговоры провел министр Андрей Харковец, чтобы снять возможные вопросы в финансовой плоскости. Программу сотрудничества наметили и министры иностранных дел на ближайшие 2 года.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Я в прошлом году был в Туркменистане. Но уже сегодня, приехав в вашу столицу, я вижу, что опять появилось много новых зданий. Это говорит о том, что страна успешно развивается, у неё большой потенциал и прекрасное будущее. Контакты между руководителями стран являются залогом прочности и дальнейшего развития наших торгово-экономических, политических, гуманитарных и иных отношений.

Но не только политика и экономика объединяет страны. И вот пример: этим вечером на ледовой арене Ашхабада разгорелись настоящие хоккейные страсти. Товарищеский матч между сборной Туркменистана среди юношей и командой победительницей Республиканских соревнований в Беларуси «Золотая шайба». На трибунах 10-тысячной площадки настоящий аншлаг.

Официальные переговоры Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова проходят сегодня, 5 ноября. Президенты уже общаются с глазу на глаз, а потом выйдут к делегациям, чтобы обсудить вопросы в их присутствии.

Вообще, главы государств всегда встречают друг друга вполне тепло и радушно. Оно и понятно: острых вопросов между государствами нет. Так что атмосфера в Ашхабаде гостеприимная, да и температура вполне комфортная — в городе +20.