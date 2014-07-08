В Артемовске прогремел взрыв в здании горсовета, в Луганске обстреляна маршрутка. 2 человека погибли, 5 ранены

Новости Украины. Ситуация там остается крайне напряженной.

Не прекращаются бои в Донецкой области. Поступает информация о том, что ополченцы заняли город Попасная.

Также этой ночью мощный взрыв прогремел в здании горсовета Артемовска. В результате инцидента один человек был ранен.

В Луганске под артиллерийский обстрел попала маршрутка. Погибли двое, еще четверо получили тяжелые ранения.

Жителей города в целях безопасности просят по возможности ограничить передвижение по городу.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко утвердил подробный план спецоперации на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.