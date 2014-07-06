Александр Лукашенко принял участие в открытии фестиваля «Александрия собирает друзей»

Новости Беларуси. Необходимо как можно скорее устранить трещину в славянском единстве и остановить войну в Украине. Об этом глава государства сказал на празднике «Купалье» в Шкловском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот уже пятый раз «Александрия собирает друзей». В этом году свое творчество на празднике представили более полутора тысяч народных мастеров из Беларуси, России и Украины. Гостей радовали музыкальными номерами на малой сценической площадке, а также выступлениями пилотов и парашютистов. Кульминацией праздника стал гала-концерт и праздничный салют.

Алексей Мартиненок, корреспондент:

Один из самых красивых праздников лета — Купалье — отмечается в Александрии уже в пятый раз. Хотя самой народной традиции сотни лет, атмосфера такого мистического таинства и теперь хорошо ощущается на берегу Днепра.

Народные традиции этого края можно сказать прошли через века и обрели второе дыхание. Когда-то важнейший торговый путь по главной водной артерии Беларуси сегодня — уже история. Поиски «папараць-кветкi» - культура. Красочная ярмарка, песни и обряды для Александрии — уже традиция.

Большой Александрийский «кирмаш» начал работу сразу после полудня. На выставке народных умельцев можно не только увидеть мастер-классы от кузнецов, авторов керамических изделий, но и сделать сувенир собственными руками. Вкусные презентации-дегустации от переработчиков — чем не повод подкрепиться, или хотя бы сфотографироваться с бабушкой-молочницей.

Участница фестиваля:

Праздник прекрасный, хороший, дружный, все улыбаются - просто душа радуется!

Продемонстрировали свое искусство и резчики по дереву. Этот мастер сейчас работает над выставкой собственных скульптур, но нашел возможность подарить и гостям праздника рыбака — хвастуна.

Дмитрий Добровольский, народный мастер Беларуси:

Здесь рядом Днепр, здесь испокон веков ловили рыбу и хвастались, кто какую поймал.

Татьяна Феськова, народный мастер по лозоплетению:

Хотелось бы, чтобы приглашали еще и гостей вот таких - ремесленников. Чтобы опыта набраться, посмотреть, что у кого другое есть.

Руслан Друк, гончар (Украина):

Тут представлены работы нашего украинского мастерства по гончарству. Пригласили нас белорусские организаторы. Хорошо встретили. Каждый мастер привёз свои изделия. Сейчас люди начали немного по-другому относиться к изделиям ручной работы. Начали больше ценить и понимать, что такое ручная работа.

Людмила Гузенко, художник-керамист (Россия):

У вас, конечно, организационный масштаб - огромный, я не ожидала такого. Мы в основном по области ездили. В пущу выезжали. У вас шикарно!

Купить, присмотреть, себя показать и с соседями дружить: организаторы попытались соединить воедино три ярмарки — белорусскую Александрийскую, украинскую Сорочинскую и российскую Нижегородскую. Судя по масштабам — получилось! На могилевщину приехали полторы тысячи народных умельцев из трех стран.

Гости фестиваля:

Отлично! Все супер! Очень интересно! Замечательно - слов нет!

Первый раз приехали и, в принципе, довольны. Все нас устраивает!

Мы второй раз здесь, первый раз с ребенком. Ему тоже нравится!

Вдвойне приятно ощущать, что мы - белорусы, и организуем такие праздники, на которые приезжают и ураинцы, и россияне. И, как мы наблюдаем, всем нравится! Здорово!

Мы приехали из города Чернигов, это север Украины. очень довольны, что нас пригласили на этот праздник. Здесь мы встретились с многими нашими друзьями. Брат брата встречает очень хорошо. Россия, Беларусь, Украина должны жить вместе. Я думаю, что все у нас будет хорошо.

Я впервые приехал сюда, в Александрию. Впечатления потрясающие! Больше всего поразило, конечно, на сколько отстроен этот агрогородок, как все аккуратнеько - чистенькие улицы, дороги, даже иногда Могилеву надо брать пример. Очень хорошо! Я думаю, что у нас это станет традицией - в следующем году мы планируем тоже сюда приехать.

Гулянья на берегу Днепра накануне Купалья всегда получаются душевными и теплыми. Хороший повод не просто побывать на природе, но и пообщаться. Хотя до вечернего концерта еще несколько часов, приглашенные артисты, да и высокие чиновники, с удовольствием использовали это время, чтобы погулять по ярмарке.

Николай Скориков, народный артист Беларуси:

Я когда прохожу с левой стороны, слышится, что народное гулянье идет. Я горю желанием пойти на площадку, попросить у кого-нибудь гармонь просто поиграть, даже в бубен побить. Это мое, родное!

Сергей Волчков, победитель проекта «Голос»:

Посмотрите - ярмарки вокруг, народ ликует, радуется. Завтра Купалье - будут жечь костры, прыгать через них. Я считаю, что национальные праздники заставляют людей отойти от какого-то быта и обратить внимание на то, где мы все-таки живем.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Вы сами видите, что это действительно народный фестиваль, очень интересный. если в прошлом году у нас было 62 тысячи участников, гостей, посетителей, то, судя по всему, в этом году мы эту цифру значительно превзойдем.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Если будет желание наших и ближних, и дальних соседей, то мы готовы будем предоставить возможность выступить и на сценической площадке, и представить себя здесь в разнообразных других программах.

Знаете, вот как река бывает все более полноводной, точно также с каждым годом этот фестиваль становится и разнообразнее, и мощнее. И, что самое важное, он соблюдает свое основное предназначение, которое заключено в этих простых и очень емких словах: Днепр - река дружбы.

Был у праздника и экономический подтекст. Одновременно с фестивалем в Могилеве проходила встреча торговых советников посольств, аккредитованных в Беларуси. Представители дипмисий посещали предприятия, и конечно же стали гостями Александрийской ярмарки.

Мануэль Меделин, второй секретарь посольства Мексики в Российской Федерации:

Для нас Беларусь - большие возможности. У вас прекрасные заводы, например, БелАЗ. И ваши технологии для нас открывают большие возможности.

На центральном событии праздника — гала-концерте с участием мастеров искусств Беларуси, России и Украины побывал и президент. Выступая перед гостями, Александр Лукашенко отметил, что Александрийское Купалье уже вошло в число знаковых культурных событий нашей страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Этот праздник, объединивший старинные традиции и современность, стал одним из центров притяжения для многочисленных туристов. Думаю, счастливая судьба фестиваля во многом связана именно с местом его проведения - Александрия стоит на пересечении древних торговых путей, а русло Днепра было некогда неотъемлемой частью пути «из варяг в греки», который сыграл огромную роль в формировании всей европейской цивилизации, здесь представители разных наций и культур обменивались не только товарами, но и идеями. Еще во времена Древней Руси наши предки вместе закладывали основы государственности и сообща защищали Родину от иноземных захватчиков. И потом, на протяжении веков, единство восточнославянских народов служило источником нашей духовной силы. Мы помним, что именно Россия, Беларусь и Украина внесли решающий вклад в Победу в Великой Отечественной войне. И сегодня народам наших стран хранить и развивать идеи славянского братства. И пусть Днепр всегда остается рекой дружбы для нас, наших детей и наших внуков.

Праздник Купалье — новый символ славянского единства. В его основе — три народа — русские, белорусы и украинцы. Говорить об этом сейчас — особенно актуально — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно, для меня, как и для многих из вас, праздник «Купалье» - это прежде всего возможность еще раз побывать в прекрасном живописном месте, где у многих из нас прошло детство, отдохнуть душой вместе с близкими людьми, порадоваться тому, как за прошедшие десятилетия преобразились эти края - для многих родные края. Сегодняшний день - я, по-моему, говорил об этом в прошлый раз - и предстоящие дни июля от «Купалья» до «Славянского базара» - это дни славянского единства. Это актуально сейчас. Мы как-то говорили о нашем славянском единстве, славянском единстве, говорили о трех народах, которые составляют основу этого единства - русские, белорусы, украинцы, и это было как-то дежурно. Согласитесь, что сегодня это как никогда звучит актуально. Кто бы мог подумать, что совсем рядом, у белорусского порога, может развернуться настоящая война. К сожалению, славянское единство, будем откровенны, дало очень серьезную трещину. И мы с вами должны сделать все, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию в нашей родной и братской Украине. Сегодня надо предпринять всяческие усилия, чтобы остановить братоубийственную и кровопролитную войну у нашей южной соседки - у нашей братской Украины. Это сегодня серьезная проблема нашего славянства.

Вечерний концерт порадовал не только зажигательными ритмами, но и народным колоритом. Каждый зритель мог прикоснуться, например, к уникальным пуховым платкам, привезенным из России или слуцким поясам, производство которых совсем недавно возродили в Беларуси.

На главной сцене выступили и артисты из трех стран: Надежда Бабкина, «Иванушки International», артисты российского центра Геннадия Заволокина «Играй, гармонь!», победитель проекта «Голос» Сергей Волчков — он кстати родом из могилевского Быхова, участница евровидения в 2009 году от Украины Анастасия Приходько. А около полуночи всё завершилось красочным пиротехническим шоу.