Киев решит 7 июля, что делать с окруженными Луганском и Донецком

Новости Украины. Луганск стал центром боевых действий. В разных частях города слышны выстрелы. Местных жителей просят не покидать свои дома и не появляться на улице без крайней необходимости, а также не подходить к окнам. Несмотря на все предосторожности, раненых уже несколько десятков.

Непростая ситуация и в Донецке. К городу приближается колонна бронетехники.

Киев заявил, что армия не будет штурмовать Луганск и Донецк. Оба города будут взяты в плотное кольцо. 7 июля вечером в Киеве пройдёт совещание между президентом страны и главами силовых ведомств. На встрече будет поднят вопрос о дальнейших действиях на юго-востоке страны.

На сегодняшний день силовики контролируют Славянск, Краматорск, Николаевку, Артёмовск и Константиновку. В города уже доставлены первые партии гуманитарной помощи: продукты питания, питьевая вода и другие предметы первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.