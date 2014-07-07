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Киев решит 7 июля, что делать с окруженными Луганском и Донецком

07 июля 2014 15:09
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Новости Украины. Луганск стал центром боевых действий. В разных частях города слышны выстрелы. Местных жителей просят не покидать свои дома и не появляться на улице без крайней необходимости, а также не подходить к окнам. Несмотря на все предосторожности, раненых уже несколько десятков.

Непростая ситуация и в Донецке. К городу приближается колонна бронетехники.

Киев заявил, что армия не будет штурмовать Луганск и Донецк. Оба города будут взяты в плотное кольцо. 7 июля вечером в Киеве пройдёт совещание между президентом страны и главами силовых ведомств. На встрече будет поднят вопрос о дальнейших действиях на юго-востоке страны.

На сегодняшний день силовики контролируют Славянск, Краматорск, Николаевку, Артёмовск и Константиновку. В города уже доставлены первые партии гуманитарной помощи: продукты питания, питьевая вода и другие предметы первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

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