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Между Ленинским районом Новосибирска и Первомайском районом Минска подписано соглашение о сотрудничестве

07 июля 2014 17:27
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Новости Беларуси. Перспективный диалог. Градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть посетил Минск. Главы городов-побратимов провели переговоры, где обсудили наиболее перспективные направления сотрудничества. Цель встречи – придать дополнительный импульс развитию отношений между Новосибирском и Минском как в экономической, так и культурной сферах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конструктивный диалог был подкреплён и практическими результатами: между Ленинским районом Новосибирска и Первомайском районом Минска подписано соглашение о сотрудничестве.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска (Россия):
Это не ритуальная встреча. Она очень важна, потому что нам надо составить планы. Я полагаю, что мы должны обменяться мнениями в научной сфере, в технологической сфере, в производственной сфере. Нас очень многое объединяет. У нас работало и продолжает работать в Новосибирске и в целом в Сибири очень много выходцев из Беларуси.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Анатолий Локоть

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