В 2017 году в программу Армейских игр включен конкурс «Воин содружества»

Новости Беларуси. Это состязание среди солдат, матросов, сержантов, которые проходят службу по контракту в вооруженных силах государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня соревнования стартовали в Минске. Торжественное открытие прошло в Музее Великой Отечественной войны. Беларусь принимает участников этого конкурса во второй раз. К нам приехали военнослужащие из Казахстана, Армении, России.

Кайрат Садыков, заместитель главнокомандующего сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан:

Такие соревнования проводятся с целью повешения взаимодоверия между нашими государствами. Это показывает, что один дух у нас, что мы дружественные государства, всегда готовы прийти на помощь друг другу, как и было это в советское время и на сегодняшний день показываем, что дружба осталась у нас неделимой.