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В 2017 году в программу Армейских игр включен конкурс «Воин содружества»

29 июля 2017 14:26
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Новости Беларуси. Это состязание среди солдат, матросов, сержантов, которые проходят службу по контракту в вооруженных силах государств  СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня соревнования стартовали в Минске. Торжественное открытие прошло в Музее Великой Отечественной войны. Беларусь принимает участников этого конкурса во второй раз. К нам приехали  военнослужащие из Казахстана, Армении, России.

В 2017 году в программу Армейских игр включен конкурс «Воин содружества»-1

Кайрат Садыков, заместитель главнокомандующего сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан:
Такие соревнования проводятся с целью повешения взаимодоверия между нашими государствами. Это показывает, что один дух у нас, что мы дружественные государства, всегда готовы прийти на помощь друг другу, как и было это в советское время и на сегодняшний день показываем, что дружба осталась у нас неделимой.

Соревнование состоит из 5 этапов. Уже позади тест на знание военной истории. А впереди  одно из самых сложных  испытаний, которое включает полосу препятствий, метание  гранат и холодного оружия,  Кстати, участвуют в военных играх не только мужчины, но и девушки. По одной в каждой команде.

# Фотофакт # Армия # Кайрат Садыков

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