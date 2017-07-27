Александр Лукашенко: Вопросы системы коллективной безопасности в рамках ОБКБ мы избегать не можем
Новости Беларуси. Учения «Запад-2017» будут максимально открытыми для международных наблюдателей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зоне его ответственности – работа и контроль за деятельностью всего силового блока. Совбез отвечает за обеспечение порядка не только внутри страны, но и на ее внешних рубежах.
В частности, во Дворце Независимости затронули и вопросы целостности госграницы. В условиях постоянных попыток ее нелегального пересечения эта тема не теряет актуальности.
Говорили 27 июля и о коллективной безопасности в масштабах ОДКБ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть темы, которые мы избегать просто не можем. Это вопросы системы коллективной безопасности в рамках ОБКБ, поскольку, вы знаете, мы председательствуем сейчас в ОДКБ – Беларусь. Всегда от Беларуси ждут эффективного председательствования. И нам надо обсудить (кратко, конечно же) вопрос, как развиваются события по нашему председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности. Такая практика в ОДКБ всегда, когда председательствующая страна заявляет возможное направление действий во время своего председательства. Ну и, главное, апогей нашего председательствования – сессия коллективной безопасности, которая пройдет осенью.
Главу государства интересовало, какими темпами проходит оптимизация силового блока. Александр Лукашенко подчеркнул: на уровне страны этот вопрос обсуждается последний раз. Процесс будет продолжен, но решения будут принимать непосредственно руководители профильных ведомств.