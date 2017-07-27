Александр Лукашенко: Вопросы системы коллективной безопасности в рамках ОБКБ мы избегать не можем

Новости Беларуси. Учения «Запад-2017» будут максимально открытыми для международных наблюдателей. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне его ответственности – работа и контроль за деятельностью всего силового блока. Совбез отвечает за обеспечение порядка не только внутри страны, но и на ее внешних рубежах.

В частности, во Дворце Независимости затронули и вопросы целостности госграницы. В условиях постоянных попыток ее нелегального пересечения эта тема не теряет актуальности.

Говорили 27 июля и о коллективной безопасности в масштабах ОДКБ.