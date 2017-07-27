Александр Лукашенко: «Человек в погонах контролирует обстановку вообще, ему до всего должно быть дело»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наверное, мы оптимизируемся вот таким образом на уровне Президента, с определенным идеологическим обеспечением этого вопроса в последний раз. Мы определим уровень численности, мы определим затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году. А в последующем вопросы оптимизации не исчезнут. Но это уже задача руководителей ведомств. Все, что они там сэкономят, это их. Мы их просто будем держать на контроле и подстегивать, стимулировать к оптимизации структур. Вопрос дисциплины – вопрос № 1. Особенно это зависит от силового блока. Человек в погонах контролирует обстановку вообще. Ему до всего должно быть дело. И по движению транспорта, и по перемещению людей. И главное – оказать немедленную помощь, если человек нуждается на улице или где-то во дворе, в подворотне (не важно), где есть люди, оказать ему посильную поддержку. Поэтому это очень важный вопрос – дежурство военнослужащих патрулей. Или же в МВД. На перекрестках, везде, поддержку ГАИшников. И тоже патрули Министерства внутренних дел. Когда я даже, проезжая по городу, я смотрю на это, знаете, думаю, людям спокойнее, когда военный человек на улице. А в-третьих, они же должны быть среди людей. Надо это иметь в виду. И, пожалуйста, возьмите это на контроль, введите это в практику.

Еще один акцент – на обеспечении безопасности II Европейских игр. Их Минск планирует принять в 2019 году, но систему контроля следует налаживать уже сейчас.

Говорили и о директиве Президента № 1. Александр Лукашенко отметил: документ дал видимые результаты, количество травмированных от внешних причин снизилось, число людей, погибших на пожарах и производствах, уменьшилось. Но останавливать не время. Работа по укреплению дисциплины должна вестись непрерывно.