Уже 28 сентября Президент Беларуси посетит КНР: на кону не меньше 30 соглашений

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 28 сентября отправится с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Две страны, несмотря на расстояние, уже давно связывает давняя дружба и стратегическое партнерство.

Десятки успешных проектов, реализуемых совместно, – тому подтверждение. Наша съемочная группа уже работает в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Эта страна буквально на глазах у семи миллиардов землян меняет привычную экономическую географию мира. И во всем этом невероятном переплетении интересов Поднебесной один из надежных узлов – Беларусь. И ближайшие три дня здесь, в Пекине, безусловно станут решающими в Белорусско-Китайских отношениях.

Этот визит Александра Лукашенко в Китай станет уже 9, а статус «государственный» говорит о предельно серьезных намерениях Беларуси.

Отношениям двух стран 25 лет, но особый размах – это, конечно же, последние годы.

Китай в это время запускает трансконтинентальный проект «Экономический пояс Шелкового пути». Его суть – быстрый, удобный и надежный путь на европейский рынок.

Грузовые составы эти 10 тысяч километров преодолевают за 16 суток. В белорусских Колядичах первый такой поезд встречали в мае.

Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» на этом пути важный перекресток, жемчужиной шелкового пути его называет Си Цзиньпинь. Такую удобную логистику в Европе еще поискать нужно.

Выгода очевидна и для Беларуси, и для Китая.

Ее новая калькуляция, вероятно, будет озвучена на днях в Пекине. Прелюдия к переговорам на высшем уровне – международная выставка «Экспо «Китай-Евразия». Она развернулась в Урумчи. У Беларуси здесь статус главного почётного гостя.

Задача бизнесменов – подготовить почву к подписанию соглашений: их в Пекине будет, как минимум, 30.

А за ними – интересы белорусских производителей. Если не упустить возможности, то и миллиардные прибыли.

Игорь Позняк:

Главная политическая интрига – чем же закончатся переговоры Александра Лукашенко и Си Цзиньпина? Не исключено, что глава КНР вспомнит то самое дерево, которое он собственноручно посадил в Минске, у Дворца Независимости в прошлом году. Ну а как известно, семя, опущенное в плодородную землю, обязательно даёт всходы.