Новости Беларуси. Беларусь пригласит миссию МАГАТЭ по комплексному развитию ядерной инфраструктуры. 27 сентября наша делегация на сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии подтвердила готовность к третьему этапу сотрудничества.

За прошедший год Беларусь приняла ряд экспертных миссий МАГАТЭ. Они рассматривали вопросы создания комплексной системы подготовки кадров для БелАЭС.

Она включает тренажеры учебно-тренировочного центра, станции и комплекты методических материалов. 27 сентября в Вене были представлены информационные стенды, которые подробно рассказывают о ходе возведения БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.