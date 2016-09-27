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Беларусь пригласит миссию МАГАТЭ по комплексному развитию ядерной инфраструктуры

27 сентября 2016 15:29
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Новости Беларуси. Беларусь пригласит миссию МАГАТЭ по комплексному развитию ядерной инфраструктуры. 27 сентября наша делегация на сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии подтвердила готовность к третьему этапу сотрудничества.

За прошедший год Беларусь приняла ряд экспертных миссий МАГАТЭ. Они рассматривали вопросы создания комплексной системы подготовки кадров для БелАЭС.

Она включает тренажеры учебно-тренировочного центра, станции и комплекты методических материалов. 27 сентября в Вене были представлены информационные стенды, которые подробно рассказывают о ходе возведения БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# АЭС в Беларуси

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