«Италия заинтересована в сотрудничестве». О чём говорят на конференции Группы поддержки Шёлкового пути ПА ОБСЕ в Минске

Новости Беларуси. 29 апреля в Минске на II Международную парламентскую конференцию собралась Группа поддержки Шелкового пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее создали в белорусской столице в 2017 году во время ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Одна из основных задач – политическая поддержка экономических инициатив Шелкового пути.

Участие в обсуждении принимают парламентарии и представители деловых кругов Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Швейцарии. Решение экономических вопросов – основа повестки дня нынешней конференции.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Страна является мостом между востоком и западом. Только за прошлый год 90 % перевозок железнодорожным транспортом проходило через Республику Беларусь.

В Республике Беларусь создан такой мощный проект, как индустриальный парк «Великий камень». Мы обладаем уже значительным опытом в реализации инициативы «Шелкового пути».