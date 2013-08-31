«Уралкалий» намеренно завышал цену на белорусскую продукцию и за глаза обвинял «Беларуськалий» в демпинге

Новости Беларуси. Новые подробности в нашумевшем «калийном» деле. «Уралкалий» намеренно завышал цену на белорусскую продукцию. Таким образом, российским потребителям было попросту невыгодно приобретать калий у нашего предприятия. Но, параллельно с этим, представители «Уралкалия» предлагали белорусским партнерам снизить цену на товар, за глаза обвиняя нашу компанию в демпинге.

Подобно калийным удобрениям, оказывающим подкисляющее действие на почвенный раствор, ситуация вокруг «БКК» и «Уралкалия» буквально каждый день дает новую почву для аргументированных разговоров. В частности, накануне стало известно, что руководство российского калийного гиганта не только разрабатывало хитроумные мошеннические схемы, но и не гнушалось игры по вдруг установленным только стороной «Уралкалия» правилам. Из разряда «а вдруг «друг» не узнает?»

Дмитрий Прохоцкий, и.о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и логистике ОАО «Беларуськалий»:

Российские менеджеры проводили политику сдерживания поставок белорусского калия на российский рынок, хотя мы видели, что интерес к нашему продукту у российского потребителя есть. Российскому потребителю предлагался заведомо завышенный уровень цены, который вынуждал этого российского потребителя отказаться от белорусского продукта и обратить внимание на продукт, производимый в России. В результате объем реализации калия в Российскую Федерацию свелся к минимуму.

К минимуму, очевидно, свелись не только реализованные объемы, но и остатки логики в действиях топ-менеджмента «Уралкалия». В письмах, отправленных белорусским коллегам, сплошь обвинения в невыполнении обязательств, или, к примеру, демпинге. Все бы ничего, если бы послания из России не противоречили сами себе.

Дмитрий Прохоцкий, и.о. заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и логистике ОАО «Беларуськалий»:

По тексту письма «Уралкалия» написано, что они готовы, вернее даже предлагают, сниженную на 24% цену для российских потребителей по сравнению с той, которая существует сегодня. Хочу сразу обратить внимание, что это является одной из предпосылок демпинга на рынке.

«Уралкалий» дальше пишет о том, что ваша компания, обращение к российскому потребителю, может получить предложение от «Беларуськалия» о поставках хлористого калия на таких ценовых условиях, что будет свидетельствовать о демпинге.

Дальше в письме действия «Беларуськалия» трактуются как угроза российской экономике и имеется обращение к российским потребителям не покупать белорусский продукт.

Как вот эти вот действия соотносятся к нормам этической и деловой морали в бизнесе?

Впрочем, нормы этики и морали для уголовного кодекса – понятия относительные, а вот многомиллионные убытки по закону подводят виновных под статью. Причем, по закону, работающему и в России, и в Беларуси.

Белорусы:

Коль находитесь на территории того государства, должны действовать законы этого государства, их надо учитывать. Так же и в другом государстве, и в России то же самое. Должны действовать законы, они должны исполняться всеми, кто находится на территории государства.

Конечно, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я так считаю. Так все нормальные люди делают. Если хотят нормально сотрудничать, дружить и взаимно помогать друг другу.

А вот как высказываются о ситуации российские Интернет-пользователи.

Интернет-форум портала «Газета.ру» (Россия)

Мнение пользователя feofan2

Если у следственных органов Беларуси возникли серьезные основания арестовать Баумгертнера, то они ДОЛЖНЫ были это сделать: это их ПРЯМАЯ обязанность.

Интернет-форум российского портала «КМ.Ру»

Мнение пользователя Странник

Мы, граждане России, требуем доведения расследования до логического конца и, в случае доказательства вины обвиняемого безусловного его наказания. Поскольку справедливый и неангажированный судебный процесс в России не представляется возможным, то настаиваем, чтобы суд проходил на территории Белоруссии и мерой пресечения для обвиняемого до суда было содержания под стражей.

Интернет-форум портала «Голос Америки»

Мнение пользователя Вячеслав

Этот деятель нанес очень большой ущерб нашему стратегическому партнеру – Беларуси. Из-за его авантюры пострадала третья в мире компания, являющаяся одной из основ экономики Беларуси. Вот и решайте, нужно его сажать с конфискацией или по головке гладить.

О том, что ситуация вокруг «БКК» и «Уралкалия» уже ударила по мировым рынкам, в эти дни говорят и эксперты, и аналитики. Но едва ли большие бизнес-головы могли предположить, что их махинации очень скоро и очень сильно урежут экспортную статью их же, российского, предприятия.

Когда на волне калийных споров российская сторона заявила о сокращении поставок нефти в Беларусь, якобы срочного ремонта требует нефтепровод «Дружба», выяснилось, что в суматохе все забыли про компанию «Роснефть» и про ее многомиллионные убытки от таких инициатив.

Игорь Сечин, глава государственной нефтяной компании «Роснефть»:

Мне надо на Мозырский НПЗ поставлять нефть. Если будут сокращать объемы поставок пропорционально, я пострадаю больше всех. Поэтому я жду объяснений!

А вот многим россиянам объяснения, похоже, уже не нужны вовсе. Недавний опрос «Эха Москвы». На вопрос «Жалко ли Вам Баумгертнера?» примерно 80% слушателей ответили «Нет!» А вот еще одно изучение общественного мнения. Подавляющее большинство посетителей одного из российских Интернет-порталов расценивают задержание Баумгертнера в Минске как обычное уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус:

Правильно наши поступили, что их арестовали и будут судить. Это покажет всему народу. Ведь 80% россиян поддерживают, что мы так поступили.

Григорий Трофимчук, политолог (Россия):

Россияне очень негативно относятся к своим олигархам, к которым в том числе они относят и Баумгертнера. Здесь нет никаких сомнений. Поэтому Беларусь сделала наконец вот такой ответный ход. Законы должны соблюдаться именно той страны, стороны, на территории которой ведется соответствующий бизнес.

Мы почему-то забыли плюс ко всему, как-то упустили из виду это словосочетание в принципе – Союзное государство. То есть если мы ведем совместное, по сути союзное, хозяйство, то у нас ни в коем случае не должно быть подобного рода конфликтов.

Белорусы:

Я считаю, что правильно сделали, что арестовали. Потому что если договор есть, то его надо соблюдать.

Если уже согласились совместно работать, 50 на 50 – значит 50 на 50. А такие скрытие отношения… Расторгнуть контракт или договор, что у них так заключено, и все.

Форум портала «Газата.Ру» (Россия):

Мнение пользователя Павел Семенов

Многие бизнесмены нарушают законы и хорошо это знают. Они рискуют за большие деньги. Сейчас один из них прогорел. Больше никакой политики.

А ведь изначально речь велась не просто о сотрудничестве, а о совместном продвижении товара и укреплении позиций на мировом рынке. То есть партнерстве глобального уровня. И, конечно, предполагалось, что и условия продаж для «Беларуськалия» и «Уралкалия» будут одинаковыми. Сегодня о том, что все так начиналось, многие запамятовали. Ведь деньги, как оказалось, и вправду не пахнут. Тем более калием.