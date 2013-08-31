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Инспекторы ООН обнародуют доклад о поисках химического оружия в Сирии через две недели

31 августа 2013 13:11
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Новости Сирии. В Сирии сохраняется напряженная обстановка. 31 августа страну покинули инспекторы ООН. Примерно через две недели они обнародуют доклад о поисках химического оружия, от результатов которого, можно сказать, зависит судьба арабской республики, которая находится в буквальном смысле под прицелом США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войска коалиции уже подведены к границам Сирии. Однако Барак Обама неожиданно заявил, что надеется на обсуждение сирийского вопроса на встрече стран большой 20. Хотя еще накануне президент США был готов в одиночку пойти боем на Сирию.

Тем временем, в ближневосточной стране крайне обеспокоены военной риторикой Запада. Многие покидают страну, а те, кто остается, запасаются едой и питьевой водой. Сирийское правительство, в свою очередь, заявило, что будет защищать страну от нападения всеми возможными способами.

# Война в Сирии

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