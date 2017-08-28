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Не формальное заседание, а диалог: в Молодечно прошел областной педсовет

28 августа 2017 14:21
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Новости Беларуси. Учиться учить. Система образования области должна совершенствоваться и соответствовать требованиям времени. Об этом говорили на областном педсовете, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не формальное заседание, а диалог: в Молодечно прошел областной педсовет-1

В Молодечно на выходные прошел учительский форум с участием руководства области и представителей общественных организаций. И это было не формальное заседание, а диалог, на котором обсуждали проблемы и достижения образования столичного региона.

# Учебный год 2017/2018

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