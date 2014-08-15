Александр Лукашенко: Сад в СПК «Прогресс-Вертелишки» – высший пилотаж

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 августа посетил СПК «Прогресс-Вертелишки». Здесь главе государства рассказали о развитии подсобных промыслов, создании рабочих мест, социальном развитии и благоустройстве сельского населенного пункта.

«Прогресс-Вертелишки» – одно из лучших хозяйств не только Гродненской области, но и всей страны. Хозяйством уже 20 лет руководит Василий Ревяко. Ему даже присвоено звание герой Беларуси.

Президент интересуется, чем живет СПК, какие новости. Говорят: строится. Только на благоустройство агрогородка за последние 10 лет потратили 24 миллиарда рублей.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»:

После вашего очередного визита: здесь было поле, а сейчас на тысячу человек 200 квартир. То есть тысяча жителей здесь живет. В этом году сдана новая амбулатория.

Хозяйство многопрофильное: специализируется на молоке и говядине, выращивает свеклу и семена зерновых. В 2014 году добились максимальной урожайности – почти 99 центнеров с гектара. Себя обеспечили полностью.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас нет у тебя проблем с реализацией? Никаких? Ни молока, ни мяса? Скажи мне честно: с ценами, которые мы сейчас, жить можно?

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки»:

Можно жить.

Именно здесь еще в начале 80-ых заложили один из первых садов промышленного типа. Культивируются около 40 сортов яблок : Айдаред, Алеся, Теремок, Чемпион. Говорят, дело это прибыльное – рентабельность не опускается ниже 100%.

Пока выращивают для себя, но готовы осилить и российский рынок. Делают упор на шпалерные сады по голландской технологии. Это когда небольшие деревца на небольшой площади дают максимальный урожай. Сад меньше да лучше.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Есть только одна проблема, пока проблема. Это с хранилищами. Строительство, реконструкция хранилищ. Нам надо еще в пяти хозяйствах простроить хранилища. Сады есть, от 50 до 100 га площадью. Но, к сожалению, без хранилищ. Пока все упирается сейчас в дорогие кредиты.

Президент уже давно дал понять, что «огульной» поддержки аграрной сферы не будет. Но точечную помощь окажут хозяйствам под конкретные проекты. Глава государства назвал такой сад в «Прогресс-Вертелишках» «высшим пилотажем».

В Беларуси потребляют всего 90 тысяч яблок. Отечественных пока половина. Пришло время всерьез задуматься об организации эффективного плодоводства в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Вот и задача: надо выработать эту программу и решить, как по картофелю, по свекле когда-то решали. Помню, миллион тонн свеклы производили, сахар этот, коррупция, пересажали людей. И в августе сахара нет. И тогда поставил задачу: не миллион тонн, а четыре миллиона. Все кричали: «Не можем!» Сейчас пять и больше производим. И решили с сахаром проблему. Точно так надо и по яблоку. Мы же это можем все.

В общем, вы мне должны доложить по перспективам. Мы должны уйти от импорта яблок.

Александру Лукашенко показали, чем богаты. В СПК развито подсобное хозяйство. Есть цеха по переработке молока, зерна и птицы, здесь готовят свой хлеб и выращивают, например, голубику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В СПК занимаются пушниной. Здесь рассказали, что супруга премьера Азербайджана теперь обладательница шубки из Вертелишек. Чиновник прикупил ее здесь, когда отдыхал в санатории Гродненской области. Главе государства на память вручили норковую подушку.

Александр Лукашенко осмотрел фруктохранилище, которое построили в Вертилишках. В сезон в него можно загрузить больше 2 тысяч тонн яблок. В специальной обустроенной газовой среде они хранятся с минимальными потерями с сентября по апрель.

Есть здесь и сортировочная линия, которая фильтрует самые отборные плоды. «На ура» идут яблоки не меньше 9 см в диаметре! Вообще, в таких хозяйствах нужно учиться.

Александр Лукашенко:

Давай мы им будем платить двойную зарплату, но пусть он возьмет и в год готовит десяток руководителей. Их не надо специально учить. С навыками приехали к нему. Пусть смотрят. Когда я стал руководителем и приезжал в Гродненскую область, у меня глаза горели. Я хотел работать, что-то делать. Я просто впитывал каждое слово. Если бы я походил возле такого руководителя один год, я бы полностью взял его методу. Что-то подошло, что-то не подошло, но я бы знал, как это делать.

То есть руководители хозяйств смогут подсмотреть технологии и подходы в работе, чтобы у себя сделать не хуже.

Уже напоследок президент заметил, что в таких местах, как «Прогресс-Вертелишки» отдыхает душой.