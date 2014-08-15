Новости Украины. Украина начала оформлять гуманитарную помощь на границе с Россией. Груз принимают более сорока украинских работников погранслужбы и 18 представителей таможни. По предварительным договоренностям, гуманитарную помощь доставят в Луганск.

Напомним, машины с гуманитарным конвоем для юго-востока Украины выехали во вторник из подмосковного Алабино. Грузовики привезли крупы, сахар, детское питание, лекарства, а также энергооборудование.

Тем временем ситуация на юго-востоке страны остаётся критической. 14 августа ночью в Донецкой области в результате боевых действий были обесточены около 300 трансформаторных подстанций. Несколько снарядов разорвались и в центре Донецка. Есть жертвы среди мирного населения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий бомбежек. На линии выехал общественный транспорт, работают диспетчерские станции и автовокзал, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.