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Украина начала оформлять гуманитарную помощь на границе с Россией

15 августа 2014 10:56
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Новости Украины. Украина начала оформлять гуманитарную помощь на границе с Россией.  Груз принимают более сорока украинских работников погранслужбы  и 18 представителей таможни. По предварительным договоренностям, гуманитарную помощь доставят в Луганск.

Напомним, машины с гуманитарным конвоем для юго-востока Украины выехали во вторник из подмосковного Алабино. Грузовики привезли крупы, сахар, детское питание, лекарства, а также энергооборудование.

Тем временем ситуация на юго-востоке страны остаётся критической. 14 августа ночью в Донецкой области в результате боевых действий были обесточены около 300 трансформаторных подстанций. Несколько снарядов разорвались и в центре Донецка. Есть жертвы среди мирного населения.  Аварийные службы приступили к ликвидации последствий бомбежек. На линии выехал общественный транспорт, работают диспетчерские станции и автовокзал, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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