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Фидель Кастро, экс-лидер Кубы, отмечает 88-летие

13 августа 2014 07:48
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Новости Кубы. 13 августа День рождения у человека, без которого невозможно представить новейшую мировую историю. Экс-лидеру Кубы Фиделю Кастро исполнилось 88 лет.

Команданте не планирует громких официальных торжеств. В последнее время он нечасто появляется на публике.

Фидель Кастро долгое время оставался бессменным лидером Кубы. Однако в 2006 году передал власть своему брату Раулю Кастро из-за проблем со здоровьем, но официально покинул пост главнокомандующего и президента Кубы лишь два года спустя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем рождения Фиделя Кастро Руса от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко.

# Беларусь-Куба

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