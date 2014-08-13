Фидель Кастро, экс-лидер Кубы, отмечает 88-летие

Новости Кубы. 13 августа День рождения у человека, без которого невозможно представить новейшую мировую историю. Экс-лидеру Кубы Фиделю Кастро исполнилось 88 лет.

Команданте не планирует громких официальных торжеств. В последнее время он нечасто появляется на публике.

Фидель Кастро долгое время оставался бессменным лидером Кубы. Однако в 2006 году передал власть своему брату Раулю Кастро из-за проблем со здоровьем, но официально покинул пост главнокомандующего и президента Кубы лишь два года спустя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем рождения Фиделя Кастро Руса от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко.