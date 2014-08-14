Александр Лукашенко поручил активизировать расследование уголовного дела по Березовской ГРЭС

Новости Беларуси. Президенты Беларуси, России и Казахстана готовы провести в Минске встречу с президентом Украины для обсуждения актуальных вопросов. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства посетил Березовскую ГРЭС и ознакомился с тем, как ведется модернизация на предприятии. Президент также поручил активизировать расследование уголовного дела. Реконструкция 5 энергоблока должна была завершиться в 2010, но до сих пор этот процесс не закончен и предприятие несет убытки.

Наталья Бреус, СТВ:

Березовская ГРЭС уже отметила свой полувековой юбилей. Ее запустили в начале 60-х годов, чтобы она стала мощной энергетической базой для западных регионов Беларуси. Судя по стажу работы станции — пенсия не за горами. Но с подачи президента, который побывал в Белозерске в 2000 году, было решено электростанцию обновить, что и было сделано. Теперь у ГРЭС открылось второе дыхание.

Это решение вписалось в общую концепцию энергетической безопасности страны. Ее приняли в середине 2000-ых. Тогда пошли по пути обновления энергосектора. Как выполняются поручения президента по модернизации, глава государства решил убедиться лично на примере Березовской ГРЭС.

О результатах отрасли докладывает министр Владимир Потупчик, который на своем посту чуть больше года.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Мы повысили надежность белорусской энергосистемы. Сегодня количество отказов уменьшилось в 2 раза, отключение линий электропередач уменьшилось на 60% и время восстановления в работе этих линий электропередач сократилось на 60%.

С модернизацией, мягко говоря, не все было гладко. В энергетическом котле заварили такую кашу, что в итоге прежний министр и его замы лишились должностей, было заведено уголовное дело. Все из-за обновления 5 энергоблока ГРЭС - оно должно было завершиться еще в 2010 году. Был заключен контракт с российской фирмой на поставку оборудования. Оно оказалось проблемным. В итоге энергоблок с горем пополам запустили, но пока еще не в промышленную эксплуатацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся так ( мы тут с ними не разберемся, я уже предупреждал всех, не знаю, зачем вы тянули): уголовное дело сегодня же возбудить. Если оно возбуждено, активизировать до предела. Там сейчас надо сажать повыше - стрелочники мне там не нужны. Поэтому всех, кто к этому причастен, всех туда.

Глава государства осмотрел 5 энергоблок и что из себя представляет парогазовая установка российского производства. Пообщался с сотрудниками, которые сегодня отвечают за ее работу.

После модернизации Березовская ГРЭС должна стать третьей по мощности электростанцией страны. Она будет вырабатывать около 1000 мегаватт.

Владимир Семеняко, директор филиала «Березовская ГРЭС» РУП «Брестэнерго»:

Если в целом, то получается около $40 млн в год будет экономии после модернизации 5-7 энергоблоков.

Экономия позволит снизить себестоимость электроэнергии. Вообще, в идеале было бы хорошо обойтись без ее импорта. Но большое дело и свои киловатты сделать дешевле. Президент возмущен тем, что до сих пор нет ясности, насколько обоснованы энергетические тарифы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я задал конкретный вопрос. Это же их расчет. Вы же знаете, как считают руководители. Они же никогда не посчитают в сторону государства. Ведомственные и личные интересы предприятия. Надо посмотреть нам внимательно, может они и правы.

Параллельно шло строительство и нового энергоблока, седьмого по счету, мощностью 400 мегаватт. Об этом договорились в 2010 с китайцами. Строительство, монтаж, наладку турбин - все по контракту выполняли именно китайские специалисты. Под ключ. Проект оценили в 400 миллионов долларов.

Цао Цин, начальник управления «Китайской машиностроительной инженеринговой корпорации»:

У нас 2 проекта в Беларуси - Березовская и Лукомльская электростанции. Компания работает с 1970 года и наши объекты - их больше сотни - есть по всему миру, а теперь и в Беларуси. В начале было сложно преодолевать трудности, но мы нашли общий язык с белорусскими специалистами.

Александр Лукашенко положительно отозвался о работе китайской компании и не исключил дальнейшего сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы участвуете в конкурсе? Выиграете конкурс - мы будем иметь с вами дело. А за этот блок спасибо.

Белозерск, где находится Березовская ГРЭС, по сути ровесник электростанции. Здесь живет 12,5 тысяч человек. На ГРЭС трудится почти 800. После осмотра энергоблоков президент пообщался с рабочими и по сути подвел итог работы энергетиков.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Приехал посмотреть, что же сделано после моих поручений по модернизации. Как результат — несколько человек в тюрьме сидит, несколько человек под следствием за «успешную» модернизацию 5 блока. Я в плане контроля хотел посмотреть, что же у вас с 5 блоком. Запустили вы его, наконец, в эксплуатацию или нет. Говорят, слишком горячая вода в озере, охладить не можете, пар другой и так далее. Подождем, пока вода будет нужная для вас. Сделаем окончательные выводы. Дальнейшую модернизацию этой станции специалисты примут решение, доложат, посмотрим, что с ней делать дальше.

Что удивительно: модернизировали два блока, но по-разному. Построили китайцы блок — сдали, руки пожали, вопросов, говорят, нет. Россияне с вами вместе здесь модернизировали — куча проблем. Кстати, представитель российского предприятия здесь есть? Видите, его даже нет. К китайцам вопросов нет, проблем с ними нет — они прислали своих специалистов к приезду Президента. Здесь их нет. Может быть ваши начальники не хотели их пригласить, может они сами не хотели здесь объявиться и так далее. Но мое было поручение: уголовное дело, которое возбуждено и вдруг по непонятным причинам кто-то начал его прятать или оно начало затухать, с сегодняшнего дня будет возобновлено по самым серьезным стандартам. И начиная от губернатора Брестской области, пока в качестве свидетеля, и нынешнего министра, которого тогда вроде и не было, тоже в качестве свидетеля, и ответственных мы на всю катушку спросим. Это для того, чтобы считали государственные деньги, потому что все затраты, которые здесь осуществляются, ложатся тяжелейшим бременем на население, в большей степени на реальный сектор экономики, потому что это увеличение стоимости электроэнергии. Если бы мы вовремя сделали этот блок, не было бы этой упущенной выгоды. Поэтому спрос будет железобетонный за это и никому пощады не будет.

Пользуясь случаем, белозерцы задали президенту несколько вопросов. Один из них касался зарплат. На промышленных предприятиях она будет повыше. На электростанции в среднем получают 750 долларов в эквиваленте. А вот социалка на районе - зарплаты учителей, например, - пока отстает.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы, конечно же, никуда не денемся от повышения заработной платы учителям. С дошколятами там что-то предпринимали, я думаю, вряд ли этого достаточно будет. Но для этого нужны деньги в бюджете. Сейчас идет оптимизация всей структуры образования. Я боюсь абсолютные цифры называть, но с учителями будем разбираться и двигать им заработную плату.

Президент поручил местным чиновникам разобраться и с рабочими местами для женщин.

Вопрос от журналистов касался большой политики. В последние дни Александр Лукашенко плотно общается с президентами России, Казахстана, Украины по телефону. Лидеры государств не против приехать на переговоры в Минск.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть такая идея, поскольку возникает масса вопросов. Во-первых, в связи с подписанием Украиной Договора об ассоциации с Евросоюзом. Мы очень насторожены этим и боимся, чтобы товары из Евросоюза по нулевой пошлине через Украину не пошли в Беларусь, Россию и Казахстан и не удавили наши экономики. Это естественно, это опасения любого государства. Поэтому мы за это очень переживаем. Во-вторых, в связи с введением Россией эмбарго на поставки некоторых товаров в Российскую Федерацию создалась другая ситуация, и нам было бы очень важно в Таможенном союзе обсудить эту, вторую проблему.

Плюс украинская. Я предложил своим коллегам: давайте предложим Петру Порошенко, пусть подключается к обсуждению этих проблем и других, которые есть в Украине, если он этого желает, обсудим эти вопросы, их все равно не обойти. Для Украины они крайне важны, потому что Россия потихоньку закрывает поставки из Украины некоторых товаров. Вот недавно прозвучал вопрос уже об алкоголе, еще раньше — молочка, мясная продукция.

Вчера мы дважды разговаривали с Владимиром Путиным, он не отвергает. Вчера я разговаривал с Нурсултаном Назарбаевым, посвятил его в эту проблему. А позавчера разговаривал с Петром Порошенко обсуждали эту проблему. Все готовы приехать в Минск для обсуждения этого вопроса. Высказались даже за то, чтобы какая-то другая сторона (допустим, Евросоюз, США), если они заинтересованы в нормализации ситуации экономической, военной и политической, — давайте сядем в Минске и поговорим. Мы никого не отвергаем. Это общая позиция трех президентов Евразийского экономического союза. Ждем. Захочет Украина обсуждать эти вопросы — милости просим, будем их обсуждать в присутствии кого угодно.

Еще раз подчеркиваю: мы готовы, чтобы сюда приехали и принимали участие в обсуждении этих проблем и европейцы, и американцы, и африканцы — кто угодно, лишь бы был какой-то сдвиг. Поэтому сегодня вы знаете об этой идее, эта идея обсуждена, есть единство трех президентов Евразийского экономического союза. Сейчас решение за Украиной. Примет она решение обсуждать эти проблемы - встретимся и обсудим. Не примет - это ее право.

Посещая Березовскую ГРЭС, одно из важных предприятий Брестского региона, президент Беларуси не исключил, что в ближайшее время в центре внимания окажутся и другие проблемные предприятия, которые тормозят развитие экономики.