Культурными столицами СНГ в 2015 году могут стать Воронеж и Куляб, 2016 год – Годом образования

Новости Беларуси. Повестку дня предстоящего Совета Министров иностранных дел и заседания глав государств СНГ обсудили в Минске. Во время этих форумов предлагается рассмотреть более 20 вопросов.

В центре внимания – принятие проекта обращения лидеров стран Содружества в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Среди других тем – выбор культурных столиц СНГ, а также объявление 2016 года Годом образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Ежегодно ряд городов из стран Содружества объявляются культурными столицами. Будет внесено предложение, оно уже поступило в Исполком СНГ, объявить культурными столицами в следующем году российский город Воронеж и таджикский город Куляб. Предлагается принять решение об объявлении 2016 года в СНГ Годом образования. Это предложение рассматривалось в государствах и мы надеемся, что это решение будет принято.