В Гродно открыли новый корпус физико-технического факультета Купаловского вуза

В Гродно открыли новый корпус физико-технического факультета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его базе впервые создано пространство по интересам для школьников.

Раннее занятия для будущих инженеров проводили в трех разных корпусах, разбросанных по городу. Теперь, чтобы получить знания, студентам не придется менять локации – все собрано в одном здании. Факультет расположился в бывших стенах невостребованного учебного комбината. Пятиэтажное строение советских времен полностью модернизировано. Теперь это современный корпус с учебными кабинетами, лабораториями и производственными мастерскими. Новинка – открытие пространства по интересам технического профиля для школьников. Инициатива принадлежит Совету молодых ученых при Министерстве образования. Это позволит выявлять талантливую молодежь с инженерным мышлением уже со школьной скамьи.

Евгений Жуковский, студент физико-технического факультета Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Когда я поступал, был в старом корпусе. Сейчас же мне есть с чем сравнить. У нас появились и места для коворкинга, и просторный буфет, и даже место для обычного сбора студентов, для подготовки к каким-нибудь мероприятиям, для подготовки к занятиям.