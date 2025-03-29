В Гродно открыли новый корпус физико-технического факультета Купаловского вуза

В Гродно открыли новый корпус физико-технического факультета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его базе впервые создано пространство по интересам для школьников.
В Гродно открыли новый корпус физико-технического факультета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его базе впервые создано пространство по интересам для школьников.
Раннее занятия для будущих инженеров проводили в трех разных корпусах, разбросанных по городу. Теперь, чтобы получить знания, студентам не придется менять локации – все собрано в одном здании. Факультет расположился в бывших стенах невостребованного учебного комбината.
Пятиэтажное строение советских времен полностью модернизировано. Теперь это современный корпус с учебными кабинетами, лабораториями и производственными мастерскими. Новинка – открытие пространства по интересам технического профиля для школьников. Инициатива принадлежит Совету молодых ученых при Министерстве образования. Это позволит выявлять талантливую молодежь с инженерным мышлением уже со школьной скамьи.
Евгений Жуковский, студент физико-технического факультета Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:
Когда я поступал, был в старом корпусе. Сейчас же мне есть с чем сравнить. У нас появились и места для коворкинга, и просторный буфет, и даже место для обычного сбора студентов, для подготовки к каким-нибудь мероприятиям, для подготовки к занятиям.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Та инициатива, которая исходила от наших молодых ученых, а именно создание на базе региональных университетов инженерных пространств для школьников, на базе которых будут приходить и обучаться ребята, обучающиеся в инженерных классах. Те ребята, которые проходят обучение в инженерно-технических центрах, которых сегодня по стране действует уже 175.
Конечно, это будет очень важным связующим звеном между школой и университетом и будет выполнять не только роль и функцию профориентационной работы, что тоже немаловажно, но и начальной профессиональной подготовки к вхождению в профессию.
На физико-техническом факультете Купаловского вуза готовят специалистов в области физики, электроники, энергетики, робототехники и информационных технологий. Выпускники востребованы в самых разнообразных областях науки и техники: от телекоммуникаций до энергетики и промышленности.