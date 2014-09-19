Беларусь и Израиль подписали соглашение об отмене виз

Новости Беларуси. Беларусь и Израиль отменили визы. Соответствующее соглашение подписали 19 сентября в Минске. Специально для этого в белорусскую столицу прибыла израильская делегация во главе с министром абсорбции Софой Ландвер. Знаковое событие для граждан двух государств состоялось во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

После подписания документа еще потребуется около трех месяцев для его ратификации. Таким образом, договор вступит в силу не раньше конца 2014 года.

Безвизовый режим реализован по той же схеме, по которой Израиль отменил визы с Россией и Украиной. Это значит, что на территории другого государства без оформления визы можно будет находиться 90 дней в течение полугода. Причем эта норма распространяется только на рядовых граждан и не касается обладателей дипломатических и служебных паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы подходили к этому вопросу давно. Но очень активная работа началась после выступления нашего президента и соответствующего поручения, которое он дал в своем выступлении в апреле 2013 года в обращении к Парламенту и белорусскому народу. Это будет являться стимулом для развития деловых контактов, стимулом для развития контактов между творческими людьми, стимулом для развития контактов между обычными гражданами Государства Израиль и Республики Беларусь.

Софа Ландвер, министр абсорбции Государства Израиль:

Когда президент Лукашенко обратился к Национальному собранию и обратился к министру иностранных дел о том, что нужно подписать этот документ, мы сделали все. В наших добрых человеческих отношениях это новый качественный подход к тому, что происходит в глобальном мире.

Белорусско-израильские связи корнями уходят в историю. В годы Второй мировой войны наши народы сильно пострадали. В Израиле живет большая община выходцев из нашей страны, среди них весьма известные личности. К слову, трое уроженцев Беларуси в разное время становились президентами Израиля. Корни семьи Софы Ландвер тоже здесь. Сегодня в Беларуси живут около 30 тысяч евреев.

Товарооборот между нашими странами 110 миллионов долларов, и, как прогнозируют специалисты, с отменой виз есть все основания его преумножить.

«В плюсе» останутся и туристы.

Студентка Анна Ваганова, несмотря на юный возраст, себя называет «бывалым» путешественником. Посетив более двух десятков стран, одни из самых ярких впечатлений девушка привезла с «земли обетованной».

Анна Ваганова, турист:

К сожалению, съездили только один раз и всего лишь на неделю. Потому что очень тяжело было оформлять визы.

Впрочем, цена израильской визы вполне приемлема для белорусов - консульский сбор 21 доллар, да и прямое авиасообщение Минск — Тель-Авив тоже «плюс». Однако многие туристы меняли маршрут в пользу безвизовых стран.

Ирина Круглякова, начальник отдела реализации путевок туристической компании:

Паспорта, подтверждения гостиниц, авиабилеты, справки с места работы, расписанные должности и заработные платы. На детей масса документов. Сейчас, наверное, будет на много проще.