«Участие в теледебатах – обязанность каждого кандидата»: Лидия Ермошина о предвыборной гонке

Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Лидия Михайловна, я буду вести на телеканале СТВ несколько раундов дебатов. У нас нет большой истории культуры дебатов. Поэтому это, в общем-то, такой белый лист отчасти. Меня как журналиста подмывает, исходя из тех заявлений и тех речей, которые они делают, задавать наводящие вопросы. Но не будет ли это воспринято, скажем, как какая-то провокация, как журналистское давление. Может, правильно просто давать высказаться каждому из них и не вмешиваться? Нужна Ваша рекомендация, пользуясь таким интервью.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Думаю, Вы свободны. Более того, я думаю, что без роли ведущего это будет очень скучно.

Чем тогда дебаты будут отличаться от обыкновенных телевыступлений, которые они сейчас записывают. Ведь тогда, действительно, одна «говорящая голова».

Поэтому, если вы немножко спровоцируете ситуацию. Конечно, не подыгрывая никому из тех, кто участвует в дебатах – это будет, наверное, интересно. Да, вот, к сожалению, мы так давно уклоняемся от этого. Ведь, в принципе, право на дебаты у нас появилось уже 6 лет тому назад. И при этом при всём у нас так мало практики. И хуже всего – это, конечно, происходит от того, что у нас иногда бывают выборы безальтернативные. На местных выборах, кроме города Минска, массовые безальтернативные округа – дебатировать не с кем. Ну и, 4 года тому назад, на парламентских выборах, ряд кандидатов просто отказались от этого. И сейчас далеко не все согласились. Вот СТВ занимается Минской областью — там далеко не все избирательные округа, их немного. В Гродненской.

Только три региона у нас, собственно говоря, заявили теледебаты по всем избирательным округам.

Это город Минск, это Витебская и Могилёвская области. Я считаю, что участие в теледебатах — это обязанность каждого кандидата