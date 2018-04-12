Участие в инфраструктурных проектах, диалог в сельском хозяйстве: итоги встречи Александра Лукашенко с губернатором Ярославской области

Новости Беларуси. Открыта для диалога и готова делиться опытом. Беларусь предлагает Ярославской области свое участие в региональных проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также нашим специалистам есть что предложить в сфере промышленной кооперации и сельском хозяйстве. Возможности будущего сотрудничества 12 апреля обсудили наш Президент и губернатор российского региона. Накануне Александр Лукашенко и Дмитрий Миронов встретились на льду «Чижовка-Арены» в товарищеском матче, сегодня – продуктивный переговорный день. Главная цель – максимальная эффективность. Тем более, что Ярославская область всегда была и остается важным торговым партнёром нашей страны.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Визит делегации Ярославской области уж точно не назовешь протокольным. Да и начало он берет не тут – во Дворце Независимости, как привыкли, к примеру, журналисты. А на льду «Чижовка-Арены». 11 апреля клюшки скрестили команда Президента Беларуси и легенды ярославского хоккея. И если на спортивном табло счет – 9:7, в экономике – абсолютный диалог на равных.

Что и говорить, хоккей в этом российском регионе действительно культ. По-другому не скажешь. Знаменитый ярославский «Локомотив» – один из самых титулованных хоккейных клубов в новейшей истории России. Сейчас выступает в КХЛ. Такая любовь к спорту и спортивный азарт объединяют не только народы, но и лично белорусского Президента и российского губернатора.

Кстати, именно вчера, во время спортивных баталий Александр Лукашенко и Дмитрий Миронов встретились. Оба выходили на лед. В нашей стране российский гость впервые. Признается, нужно наверстывать. Тем более возможностей не счесть. Да и по структуре экономики Беларусь и Ярославская область схожи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы нашли такой алгоритм сотрудничества, что мы нигде не конкурируем, а наоборот взаимодополняем друг друга. Производственная кооперация наших предприятий носит взаимовыгодный характер. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку совместных производств и подключение их к российским региональным программам.

Следуя общемировым тенденциям, в области планируется перевод пассажирского транспорта на использование газомоторного топлива, В этом плане мы можем быть вам полезны: у нас есть хороший опыт и конкретное производство. В 2017 году мы немало в этом плане сделали, особенно из Москвы, Самары заказы продолжают поступать. Если у вас есть желание и возможности, подключайтесь к этому проекту.

А еще сельское хозяйство. Успехи в этой сфере у Беларуси есть. Разработки в животноводстве, выращивании зерновых и овощных культур, строительстве молочно-товарных ферм и зерносушильных комплексов свою эффективность доказали. Опытом белорусские специалисты готовы поделиться.

Александр Лукашенко:

Знаю, что вы хотите создать или уже создаете в Ярославской области сырный кластер. Думаю, наш опыт в производстве этого продукта будет для вас полезен. Белорусские продукты пользуются высоким спросом у Российских потребителей и если есть такая необходимость – мы готовы увеличить поставки продовольствия. Если в результате визита вы договоритесь с нашим Правительством, министрами, конкретными компаниями по тому или иному вопросу, я вам гарантирую, что точно и в срок все будет исполнено.

Такие предложения российский губернатор тут же поддержал. А потом добавил: продумать нужно все до мелочей. Этакая военная точность. Да и как иначе. Привычка и опыт. Губерантор Ярославской области Дмитрий Миронов последние два года, а до этого в его биографии – не один год службы в органах госохраны, уже потом работал на различных должностях в российском МВД.

Взаимный товарооборот по итогам 2018 года вырос почти в полтора раза. Сегодня Беларусь в этот российский регион поставляет сыр, проволоку, комплексные синтетические нити. В свою очередь у нас оценили их нефтепродукты, металлоконструкции, шины.

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области России:

Ярославцы принимали активное участие и в строительстве Минского автомобильного завода, передав ему в производство самосвалы и грузовики, ранее выпускавшиеся в Ярославле. И ярославские, и рыбинские моторостроители, шинники, лакокрасочники были включены в кооперационные экономические связи.

Ярославцы очень хорошо помнят ваш визит, области он тогда придал дополнительный импульс в укреплении союза Республики Беларусь и Российской Федерации, и Ярославской области. Край с мощными духовными традициями, уникальной ювелирной школой, иконописью и знаменитым кузнецовским фарфором. А еще богатый водными ресурсами. К тому же с сильной экономикой. Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышленном отношении регионов России. Три сотни местных предприятий федерального значения – лидеры в своих отраслях. Опытом можем обмениваться. И, конечно, сотрудничать. Продуктивно. Об этом вновь и вновь будут говорить в белорусском правительстве.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Кооперационное сотрудничество между Беларусью и Ярославской областью может быть гораздо более глубоким и широким. Мы сегодня используем ярославские двигатели для Минского автомобильного завода – 70 % этой техники.

Продуктивно сотрудничаем, вместе играем в хоккей, а еще сопереживаем друг другу как настоящие друзья. Вот и трагедия 2011-го поневоле объединила. Тогда под Ярославлем упал самолет Як-42. На борту были хоккеисты первого состава ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Летели в Минск.

На игру с нашим «Динамо». В авиакатастрофе погибли 43 человека. Среди них был и белорус – прославленный Руслан Салей. Человек-легенда, турниры его имени в Беларуси уже традиция. А ведь роднит Беларусь и Ярославский регион еще и общая история. Тоже трагическая, уже военная. Быть может, из-за всего этого традиционная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы приобретает еще больше красок и даже дополнительный смысл.