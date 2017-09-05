Убрать устаревшие нормы: Президент обсудил с силовым боком вопросы уголовного и административного законодательства

Новости Беларуси. 5 сентября Александр провел совещание с силовым блоком. Шла также речь о проработке уголовного и административного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ставит задачу убрать устаревшие нормы, а новые должны способствовать развитию экономики.

Кроме того Александр Лукашенко ранее давал поручения в отношении взыскания просроченной дебиторской задолженности и возмещения экономического ущерба от преступлений. И сегодня глава государства поинтересовался у участников совещания результатами.