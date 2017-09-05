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Убрать устаревшие нормы: Президент обсудил с силовым боком вопросы уголовного и административного законодательства

05 сентября 2017 13:44
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Новости Беларуси. 5 сентября Александр провел совещание с силовым блоком. Шла также речь о проработке уголовного и административного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ставит задачу убрать устаревшие нормы, а новые должны способствовать развитию экономики.

Кроме того Александр Лукашенко ранее давал поручения в отношении взыскания просроченной дебиторской задолженности и возмещения экономического ущерба от преступлений. И сегодня глава государства поинтересовался у участников совещания результатами.

Убрать устаревшие нормы: Президент обсудил с силовым боком вопросы уголовного и административного законодательства-1

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Сегодня более полумиллиарда долларов зависло денег. И, к сожалению, не все мы сможем эти деньги достать, потому что где-то мошеннические структуры были задействованы, когда наше предприятие загоняет продукцию какого-то российского представительства или фирмы, а та банкротится. Некоторые вопросы мы решаем и путем прокурорского реагирования. Возбуждено недавно уголовное дело в отношении одного из субъектов товаропроводящих сетей «Белшина» в Грузии. Возбуждено уголовное дело в отношении субъектов товаропроводящих сетей российских, в том числе связанных с поставкой молочной и мясной продукции белорусских предприятий.

Главе государства доложили также о контроле за своевременной выплатой зарплат. Еще одной темой совещания во Дворце Независимости стали безопасность и права несовершеннолетних, предупреждение случаев насилия в семьях и борьба со злоупотреблением алкоголем.

# Александр Конюк # Прокуратура Беларуси

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