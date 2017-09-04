Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса: МИД Беларуси об испытании водородной бомбы в КНДР

Новости Беларуси. Мировое сообщество выступает с резкой критикой в адрес Северной Кореи, где заявили об успешном испытании водородной бомбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства нашей страны. Здесь подчеркивают, что достижение мира и стабильности в регионе возможно исключительно на основе диалога, в связи с чем призывают Северную Корею не допускать шагов, нарушающих ряд резолюций Совбеза ООН и провоцирующих силовое разрешение ситуации.

«Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами на основе международного права и при соблюдении компетенции Совета Безопасности ООН. Призываем проявлять сдержанность и исходить из приоритета поддержания мира», – говорится в заявлении.