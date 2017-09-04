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Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса: МИД Беларуси об испытании водородной бомбы в КНДР

04 сентября 2017 18:21
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Новости Беларуси. Мировое сообщество выступает с резкой критикой в адрес Северной Кореи, где заявили об успешном испытании водородной бомбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озабоченность в связи с происходящими событиями выразил МИД Беларуси.

Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса: МИД Беларуси об испытании водородной бомбы в КНДР-1

Об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства нашей страны. Здесь подчеркивают, что достижение мира и стабильности в регионе возможно исключительно на основе диалога, в связи с чем призывают Северную Корею не допускать шагов, нарушающих ряд резолюций Совбеза ООН и провоцирующих силовое разрешение ситуации.

«Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами на основе международного права и при соблюдении компетенции Совета Безопасности ООН. Призываем проявлять сдержанность и исходить из приоритета поддержания мира», – говорится в заявлении.

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы: ООН созывает экстренное заседание Совбеза

# Фотофакт # МИД Беларуси

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