Александр Лукашенко на встрече с Геннадием Зюгановым: «Придет время, когда мы пожалеем, что все перечеркнули из прошлого»

Новости Беларуси. Развитие белорусско-российских отношений, преимущества социального государства и успехи агропромышленного комплекса. Эти и другие темы обсудили 5 сентября Президент Беларуси и руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие встречи стали уже традиционными. Поэтому неудивительно, что тон был по-настоящему дружеским. Как подчеркнет Александр Лукашенко, идеи двух стран схожи и близки. В первую очередь надо просто работать и ценить людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего, Геннадий Андреевич, хочу вас поприветствовать на территории социального государства с социалистической идеологией. Мы, конечно, пытаемся реализовать идеи, которые декларируются сегодня у вас, и вами. Я отслеживаю даже отдельные ваши выступления у не наших людей. На телевидении, в программах различных и так далее.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации:

Я обратил внимание: вы все показываете. Хоть иногда упрекают, вы все абсолютно показываете.

Александр Лукашенко:

В отличие от властей России, все программы основные. Мы ничего не боимся, мы показываем, как живет наш «старший брат», какие идеи разные группы людей и партии проповедуют. И еще раз подчеркиваю абсолютно открыто и откровенно, что ваши идеи нам абсолютно не чужды. Более того, в отличие от многих постсоветских республик, мы пытаемся, и многое у нас получается с реализацией этих идей. Поэтому идея, что рынок нас спасет, что капитализм – это единственная система, которая может сегодня существовать, это полная чушь. Просто надо работать и ценить людей. Придет время, когда мы пожалеем, что мы все перечеркнули из прошлого. Раньше люди на эйфории были, думая, что, наверное, если это рынок, тот капитализм, как в Европе, мы все будем жить лучше некуда. Получилось совсем наоборот. Поэтому мы стараемся держаться, но трудновато без вас.

Геннадий Зюганов:

Мы, понимаем, сейчас в условиях кризиса живем, новых санкций, таких вызовов, которые требуют объединения наших усилий, сплоченности, укрепления дружбы, экономических связей.

В 2016 году глава белорусского государства вручил российскому политику орден Дружбы народов. Ведь КПРФ и лично Геннадий Зюганов всегда занимали конструктивную позицию в отношении Беларуси.

Кроме того, российский политик немало внимания уделяет укреплению дружественных связей двух стран: экономических, научно-технических, культурных. В целом же сегодня белорусско-российские отношения характеризуются высоким уровнем взаимодействия. По итогам 2016 года товарооборот составил около 26 миллиардов долларов. Однако, как уверен председатель ЦК КПРФ, уровень кооперации можно и нужно увеличивать.