«У нас есть своё видение развития местного самоуправления». Александр Лукашенко встретился с Андерсом Кнапе

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии более тесных контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 29 апреля заявил Александр Лукашенко в беседе с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
С Андерсом Кнапе Президент встречается впервые. На пост Председателя его избрали осенью 2018 года.
Во время разговора стороны отметили, что для эффективного развития общества необходим высокий уровень работы местного самоуправления. Речь в первую очередь об инициативах на местах. К делу нужно больше привлекать грамотных специалистов, а также расширять площадки для работы.
Отметим, что Конгресс – это консультативный орган Совета Европы, представляющий местные и региональные власти. В его составе – 47 государств. Статусом приглашенного наблюдателя в Конгрессе наделены две белорусские организации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне приятно в очередной раз обсудить с вами (ранее с вашей предшественницей мы обсуждали эту тему) вопросы развития местного самоуправления и, прежде всего, опыт Европы в этом направлении.
У нас есть свое видение развития местного самоуправления, и мы, естественно, будем двигаться в направлении большей самостоятельности местному самоуправлению, органам местного самоуправления. Я не скажу, что мы восхищены той формой развития и существования местного самоуправления, регионального самоуправления в Европейском союзе, но много хорошего, то, что создано у вас, подлежит заимствованию Беларуси.
Думаю, хорошим бы было подспорьем в реализации сказанного мною более тесные контакты органов местного самоуправления с соответствующими структурами Европейского союза.
Ваш визит сегодняшний в Беларусь придаст новый импульс нашему сотрудничеству с европейским регионом в плане развития местного самоуправления, а также регионального управления.
«Нам есть чему поучиться друг у друга». Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы о Беларуси