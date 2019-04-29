«У нас есть своё видение развития местного самоуправления». Александр Лукашенко встретился с Андерсом Кнапе

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии более тесных контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 29 апреля заявил Александр Лукашенко в беседе с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. С Андерсом Кнапе Президент встречается впервые. На пост Председателя его избрали осенью 2018 года.

Во время разговора стороны отметили, что для эффективного развития общества необходим высокий уровень работы местного самоуправления. Речь в первую очередь об инициативах на местах. К делу нужно больше привлекать грамотных специалистов, а также расширять площадки для работы. Отметим, что Конгресс – это консультативный орган Совета Европы, представляющий местные и региональные власти. В его составе – 47 государств. Статусом приглашенного наблюдателя в Конгрессе наделены две белорусские организации.