«Нам есть чему поучиться друг у друга». Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы о Беларуси

После беседы с Президентом Андерс Кнапе пообщался с журналистами. Председатель Конгресса поделился впечатлениями о Минске и некоторыми деталями разговора с Александром Лукашенко.

Новости Беларуси. 29 апреля Александр Лукашенко встретился с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андерс Кнапе, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:

Встреча с господином Президентом была очень плодотворной. Он акцентировал внимание на углублении сотрудничества Беларуси с Советом Европы и Конгрессом.

Стоит отметить, что нам есть чему поучиться друг у друга. Важно перенимать опыт друг у друга. С моей точки зрения, моего личного опыта, жизнь общества базируется на сильной местной и региональной власти. Это основа любого общества.

Сегодня Делегация Конгресса также провела переговоры в Совете Республики. Стороны обсудили актуальные вопросы развития местного самоуправления и совершенствование законодательства в этой сфере.