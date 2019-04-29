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«Нам есть чему поучиться друг у друга». Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы о Беларуси

29 апреля 2019 12:09
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Новости Беларуси. 29 апреля Александр Лукашенко встретился с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После беседы с Президентом Андерс Кнапе пообщался с журналистами. Председатель Конгресса поделился впечатлениями о Минске и некоторыми деталями разговора с Александром Лукашенко.

«Нам есть чему поучиться друг у друга». Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы о Беларуси-1

«Нам есть чему поучиться друг у друга». Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы о Беларуси-3

«Нам есть чему поучиться друг у друга». Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы о Беларуси-5

Андерс Кнапе, председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:
Встреча с господином Президентом была очень плодотворной. Он акцентировал внимание на углублении сотрудничества Беларуси с Советом Европы и Конгрессом.

Стоит отметить, что нам есть чему поучиться друг у друга. Важно перенимать опыт друг у друга. С моей точки зрения, моего личного опыта, жизнь общества базируется на сильной местной и региональной власти. Это основа любого общества.

Сегодня Делегация Конгресса также провела переговоры в Совете Республики. Стороны обсудили актуальные вопросы развития местного самоуправления и совершенствование законодательства в этой сфере.

«У нас есть своё видение развития местного самоуправления». Александр Лукашенко встретился с Андерсом Кнапе

«Нам есть чему поучиться друг у друга». Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы о Беларуси-8

# ОБСЕ # Андерс Кнапе # Фотофакт

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