Эксперименты Министерства образования Беларуси: останется ли качество?

Министерство образования Беларуси в очередной раз предлагает изменить правила приема в ВУЗы. Причем, для многих абитуриентов новшества эти могут стать если не радикальными, то судьбоносными уж точно. К примеру, одним из возможных изменений станет отмена раздельного конкурса среди выпускников сельских и городских школ. Позиция Минобра: за последние семь лет проходные баллы абитуриентов по разные стороны городской черты заметно сблизились. В том же БГУ в нынешнем году выпускники сельских школ своими вступительными результатами, прямо скажем, уложили на лопатки городских конкурентов. Доля «победных» специальностей составила почти 70%.

Однако подобное новшество однозначно порадует как самих городских абитуриентов, так и их пап и мам. Сами подумайте, выпускник, скажем, из Минска, готовился-готовился, родители платили репетиторам, в итоге показал вполне достойный результат, но вынужден уступить место под бюджетным солнцем сверстнику из села, набравшему меньшее количество баллов.

И ведь если тот же минчанин вдруг соберется и уедет поступать, к примеру, в Горки, у него ведь - у городского -- не будет никаких преимуществ!

Только факты: на престижную специальность «Международное право» проходной балл для горожан: 374, для абитуриентов из села — 287. Как бы сказали сами студенты, очень и очень не кислая разница.

И все же самым спорным предложением чиновников от образования стала инициатива отмены льгот для абитуриентов-сирот. С одной стороны, очевидно: у таких ребят просто нет возможности нанимать репетиторов или ездить на подготовительные курсы. Сочувствуя и помогая таким сегодня, мы, с другой стороны, вряд ли захотим завтра иметь дело со специалистом средней руки, врачом или учителем, который когда-то пришел в ВУЗ, оставив за дверью более перспективного товарища.

Конечно, без земли под ногами абитуриентов-сирот не оставят. Просто льготы, которые у них были до поступления, предлагается перенести на этап после. Чтобы в ВУЗы попадали, прежде всего, благодаря знаниям и способностям, а не из жалости. Доказал, что достоин — тогда уже получай помощь. А тут уже — и общежитие, и соцвыплаты, и освобождение от оплаты за обучение. И, кстати, все это не менее, а, возможно, куда более важно. Ну, поймал удачу, поступил — а дальше что? Еще попробуй продержаться. К примеру, в семье Анны Николаенко, студентки геофака, кроме нее еще двое детей. Родители работают, но если бы не место в общежитии, возможности учиться в Минске у девушки однозначно бы не было.

Из прочих нововведений, предлагаемых Министерством образования, - ограничение приема на бюджетную заочку. Чтобы поступить на бесплатные заочные места смогли только абитуриенты с трудовым стажем не менее 10 месяцев.

Но еще один эксперимент — так просто песня. Аудио- и видеозапись творческих экзаменов. Для абитуриентов — еще один плюс в графу объективности. Однако не все педагоги считают такую инициативу необходимостью.

В списке предполагаемых новшеств еще немало пунктов. Но абитуриентам и их родителям должно хватить времени и нервов, чтобы разобраться во всех нюансах до старта следующей вступительной кампании. Если, конечно, за год больше ничего оригинального не придумают. А шанс есть. 12-ти, потом опять 11-летка, гимназии — не-гимназии, профильные классы, которых вдруг лишили специализации. Перемены в системе образования происходят настолько часто, что ни школьники, ни студенты попросту не успевают оценить, как же им получить заветный диплом. И главное, а становится ли от этих экспериментов лучше его качество? Вопрос на перспективу. И об этом мы еще обязательно поговорим.

Всего доброго!

С вами была Ольга Петрашевская.