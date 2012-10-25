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В США приведена в действие смертная казнь по обвинению в преступлении 20-летней давности

25 октября 2012 07:12
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Новости США. Очередная смертная казнь в США. В штате Техас лишили жизни американца по обвинению в преступлении 20-летней давности. 40-летнему Бобби Ли Хайнсу сделали смертельную инъекцию пентобарбитала.

Мужчину обвиняли в убийстве 18-летней Мишель Венди. Хайнс многократно ударил ее ножом, после чего задушил веревкой. Незадолго до этого он был досрочно освобожден после отбывания наказания по делу о краже со взломом.

Нынешняя казнь стала одиннадцатым смертным приговором, приведенным в исполнение в штате Техасе с начала текущего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Смертная казнь

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