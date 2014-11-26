Новости Беларуси. На турецких полях станет больше белорусских тракторов и комбайнов. Перспективы создания совместных производств обсуждали 26 ноября бизнесмены этой страны с вице-премьером Беларуси Петром Прокоповичем. На встречу приехали топ-менеджеры транспортных предприятий, туристических фирм, строительной и банковской сфер.

Турция заинтересована развивать взаимоотношения с Беларусью и в рамках Евразийского экономического союза. Среди приоритетных направлений — логистика, строительство и гостиничный бизнес. В свою очередь, наша сторона подтвердила желание создавать совместные проекты в машиностроении и дорожном строительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Али Кибар, председатель международной деловой ассоциации содействия бизнесу (Турция):

Мы хотим познакомиться с возможностями для бизнеса. Это, в частности, строительство, нефть, газ и автомобильная промышленность. Члены нашей делегации представляют разные секторы экономики. Это банковская сфера, логистика, строительство и финансы. Мы придаем большое значение тому, что сегодня у Беларуси есть соглашение на свободную торговлю с такими странами, как Россия и Казахстан. Мы стремимся, чтобы активно развивался как турецкий бизнес в Беларуси, так и белорусский в Турции. Мы очень хотим, чтобы тракторы и сельскохозяйственная техника производилась в разных регионах Турции.

Сотрудничество между Беларусью и Турцией налажено уже давно. В основе нашего экспорта — сталь, синтетические нити, льняные ткани, сжиженный газ и нефтепродукты. С Востока нам привозят овощи и фрукты, автозапчасти и трикотаж. Товарооборот между странами за последние 5 лет вырос в 2 раза. Так, за 2013 год он составил 580 миллионов долларов.