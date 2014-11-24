Новости Литвы. Литва будет поставлять в Украину вооружение. Об этом договорились украинский лидер Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте.

Речь шла не только о поставках техники и военного снаряжения, но и о подготовке украинских силовиков и их участие в маневрах на территории Прибалтийской республики.

Также Петр Порошенко и Даля Грибаускайте подписали план дальнейшего сотрудничества между странами и обсудили вопрос евроинтеграции Украины.

А между тем, с юго-востока Украины снова поступают сообщения о нарушении действующего перемирия.

В результате артобстрела на Донбассе ранен британский журналист Грэм Филлипс. Сейчас он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

По факту ранения журналиста заведено уголовное дело, ведется расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.