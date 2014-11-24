Прямой эфир

Литва будет поставлять в Украину вооружение

24 ноября 2014 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Литва будет поставлять в Украину вооружение. Об этом договорились украинский лидер Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте.

Речь шла не только о поставках техники и военного снаряжения, но и о подготовке украинских силовиков и их участие в маневрах на территории Прибалтийской республики.

Также Петр Порошенко и Даля Грибаускайте подписали план дальнейшего сотрудничества между странами и обсудили вопрос евроинтеграции Украины.

А между тем, с юго-востока Украины снова поступают сообщения о нарушении действующего перемирия.

В результате артобстрела на Донбассе ранен британский журналист Грэм Филлипс. Сейчас он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

По факту ранения журналиста заведено уголовное дело, ведется расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Артобстрел в Донецке: загорелись 2 газопровода, без газа в городе и районе – 5 тысяч абонентов
24 ноября 2014 10:34

Артобстрел в Донецке: загорелись 2 газопровода, без газа в городе и районе – 5 тысяч абонентов

«Он выражает мировоззрения значительной части белорусов». Американский профессор написал книгу о белорусском Президенте
22 ноября 2014 22:20

«Он выражает мировоззрения значительной части белорусов». Американский профессор написал книгу о белорусском Президенте

Семинар Александра Лукашенко в БГПУ имени М. Танка: А где в образовании будет высокая заработная плата, если у нас на одного работника семеро рядом стоят с ложками!
22 ноября 2014 17:35

Семинар Александра Лукашенко в БГПУ имени М. Танка: А где в образовании будет высокая заработная плата, если у нас на одного работника семеро рядом стоят с ложками!