В Донецке под артобстрел попал пассажирский автобус: погибли 2 человека, 8 госпитализированы

Новости Украины. С юго-востока Украины поступают сообщения о нарушении действующего перемирия. В Донецке под артобстрел попал пассажирский автобус. К сожалению, не обошлось без жертв. Два человека погибли, еще восемь госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Состояние нескольких из них врачи оценивают как тяжелое.

Артиллерийские удары пришлись также по зданию школы, по магазинам и по православному храму.

Помимо этого серьезно повреждена инфраструктура города. Несколько районов остались без света, появились и перебои с подачей воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.