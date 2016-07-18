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Турция благодарит Беларусь за поддержку после попытки военного переворота

18 июля 2016 16:56
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Новости Беларуси. Турция благодарит Беларусь за поддержку после неудачной попытки военного переворота и заявляет о нормализации обстановки в стране.

В частности, дипломатическое представительство выразило признательность белорусским властям за солидарность с правительством Турции.

Напомню, накануне Александр Лукашенко направил письмо главе Турецкой Республики со словами поддержки.

В посольстве отметили и то, что в стране уже не идет речи о чрезвычайном положении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь:
Президент и наше правительство находятся у власти, жизнь в нашей стране вошла в нормальное русло. Не идет речи о введении чрезвычайного положения. От многочисленных стран были получены послания со словами поддержки и  солидарности в адрес нашего Правительства. Были сделаны как устные так и письменные заявления на уровне  Президента Республики Беларусь и министерства иностранных дел. Мы благодарны за поддержку и солидарность.

# военный переворот в Турции

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