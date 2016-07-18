Александр Лукашенко: «Меня не может не беспокоить та ситуация, которая складывается вокруг Беларуси»

Новости Беларуси. Проблем с точки зрения террористической активности в Беларуси нет. 18 июля информацию о текущей ситуации в стране Президенту доложил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. На встрече рассматривались вопросы противодействия терроризму.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану скрывать: меня не может не беспокоить та ситуация, которая складывается вокруг Беларуси. Слава Богу, что нам удаётся пока сдерживать всякие негативные проявления. Начиная от «волеизъявления» в кавычках и заканчивая разного рода желающими побузить у нас в стране. Мы это видим. Если где-то какие-то появляются моменты и мгновения.

Но то, что происходит вокруг – и в Украине, и последние решения Североатлантического альянса, и в Турции мы это увидели. И в Ереване сегодня, в Армении проблемы. Совсем недавно – в Казахстане. Но и то, чего мы не видим… Не все показывают: у наших соседей, и так далее, обстановка очень тяжелая. И, чего бы нам ни стоило, следует сохранить спокойствие и мир в нашей стране. С этой точки зрения – ваши оценки. Вы тут главная у нас организация, которая этим занимается. Ваши оценки.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

В целом, по обстановке в стране: не смотря на те вызовы и угрозы, которые мы видим за пределами страны, обстановка в целом по стране остаётся стабильной. Это, прежде всего, благодаря деятельности органов власти, правоохранительных органов. Ну и, безусловно, самосознания нашего народа.

Главе государства было доложено о взаимодействии КГБ по линии противодействия терроризму со спецслужбами СНГ, Франции и других государств Западной Европы.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Некоторые лица, в той или иной мере причастные к террористической деятельности, следовали через Республику Беларусь. Некоторые останавливались на какое-то время здесь, на территории Беларуси. Поэтому работа в их отношении проводилась вместе с нашими партнерами из других государств. Ситуация в нашей стране достаточно спокойная. Проблем с точки зрения террористической активности отдельных элементов или каких-либо организаций мы не видим.

Сегодня же, в ходе доклада, речь зашла о наиболее резонансных уголовных делах. Так, глава комитета госбезопасности назвал Президенту сумму ущерба по делу бизнесмена Юрия Чижа. Она составляет без малого 240 миллиардов неденоминированных рублей.

Завершено следствие по уголовному делу Владимира и Казбека Япринцевых, а также Александра Арабяна.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Материал находится на рассмотрении в суде. По сути дела, по поводу Казбека и Арабяна здесь всё достаточно понятно. Много вопросов возникает в отношении Владимира Япринцева. Он помогал сыну решать возникающие проблемы, подписывал гарантийные письма от «Трайпла», не имея на это полномочий.

Также доложено о возмещении в полном объёме ущерба, без учета кратности, по уголовному делу в отношении должностных лиц «Серволюкса». И компания «Консул». Если вы поинтересуетесь, деньги по этим уголовным делам уже поступили в местные бюджеты и измеряются сотнями миллиардов рублей.

Кроме того, Валерий Вакульчик охарактеризовал ход парламентской избирательной кампании в Беларуси, обозначил некоторые её черты.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Достаточно высокая активность штабов кандидатов в депутаты по сбору подписей, организации работы пикетов. В штатном режиме работают избирательные комиссии. Вместе с тем, мы наблюдаем достаточно низкий уровень интереса граждан Республики Беларусь к кандидатам из числа представителей различных оппозиционных структур. У них возникают серьезные проблемы со сбором подписей, с учетом низкого интереса к ним со стороны граждан Беларуси.