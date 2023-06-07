«Трудности делают нас и крепче, и умнее». Головченко провёл в Сочи ряд двусторонних встреч

Развитие кооперации и экономических связей. Евразийская повестка в эти дни звучит в Сочи. Город принимает сразу несколько масштабных форумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершились переговоры премьеров стран «пятерки» в узком составе. В заседании межправсовета принял участие и белорусский премьер.

В Сочи Роман Головченко также провел ряд двусторонних встреч. В том числе со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Беларуси и России удалось создать слаженную систему интеграционного взаимодействия, подчеркнул Роман Головченко. Работа налажена во всех сферах. Реализуются совместные программы и новые проекты. В последние годы Минск и Москва работают в условиях западного давления. Об этом тоже шла речь, однако странам удалось выстроить эффективную экономику. По итогам года рассчитывают выйти на новую цифру в товарообороте. За четыре месяца 2023-го уровень взаимной торговли увеличился на 11 %.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы видим, что сейчас перед нашими странами очень много новых вызовов, это в том числе и цифровой суверенитет, и трансформация, обеспечение информационной безопасности наших стран. Словом, трудности делают нас и крепче, и умнее. Я уверен, что эти успехи гарантированы, потому что в основе этих отношений лежит дружба наших президентов и народов. Мы нацелены на тесную совместную работу по принятию необходимых мер по защите нашего рынка Союзного государства. Уверен, что мы сможем встроиться и в новые тренды цифровой трансформации России, оперативно решив вопросы, которые еще остаются. Это и взаимное признание электронной цифровой подписи, и снятие других вопросов, которые позволят нам двигаться быстрее по тому пути, который мы с вами наметили.