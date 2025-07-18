Правительство экс-канцлера ФРГ потратило 588 тысяч евро на макияж и стилистов

Европейские политики продемонстрировали свое истинное лицо. Так, в период с 2022 по 2025 год более полумиллиона евро, а если быть точными – 588 тысяч ушло на создание сияющего публичного образа экс-канцлера Олафа Шольца и его Кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Макияж, стилисты, прически, фотосессии – весь этот арсенал оплачивался из кошелька налогоплательщиков, сообщает немецкая пресса.
СМИ подчеркивают, что особенно блистала министр иностранных дел Анналена Бербок, чьи расходы на визажистов достигали почти 21 000 евро за квартал, а это почти 250 евро в день. На втором месте глянцевого рейтинга уместился Олаф Шольц, который не сильно отставал, тратив по 13 000 евро за тот же отрезок времени на, видимо, намыливание до блеска своей лысины. А вот самым экономным оказался вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, ограничившийся скромной суммой на фоне своих коллег – всего 598 евро.
Пока политики из кабинета Олафа Шольца становились красивее, от «долгового тормоза», ограничивающего госрасходы Германии с 2009 года, не осталось и следа. Ирония в том, что именно попытка вырваться из тисков бюджетных правил ради финансирования поставок оружия Киеву, и, как выяснилось, собственного безупречного вида, стала роковой для светофорной коалиции Шольца.
Напомним, она распалась в ноябре 2024 года. После в Германии прошли досрочные парламентские выборы и новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем уже сталкивается с волной недовольства рядовых граждан.