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Правительство экс-канцлера ФРГ потратило 588 тысяч евро на макияж и стилистов

18 июля 2025 17:04
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Европейские политики продемонстрировали свое истинное лицо. Так, в период с 2022 по 2025 год более полумиллиона евро, а если быть точными – 588 тысяч ушло на создание сияющего публичного образа экс-канцлера Олафа Шольца и его Кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макияж, стилисты, прически, фотосессии – весь этот арсенал оплачивался из кошелька налогоплательщиков, сообщает немецкая пресса.

Правительство экс-канцлера ФРГ потратило 588 тысяч евро на макияж и стилистов-2

СМИ подчеркивают, что особенно блистала министр иностранных дел Анналена Бербок, чьи расходы на визажистов достигали почти 21 000 евро за квартал, а это почти 250 евро в день. На втором месте глянцевого рейтинга уместился Олаф Шольц, который не сильно отставал, тратив по 13 000 евро за тот же отрезок времени на, видимо, намыливание до блеска своей лысины. А вот самым экономным оказался вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, ограничившийся скромной суммой на фоне своих коллег – всего 598 евро.

Пока политики из кабинета Олафа Шольца становились красивее, от «долгового тормоза», ограничивающего госрасходы Германии с 2009 года, не осталось и следа. Ирония в том, что именно попытка вырваться из тисков бюджетных правил ради финансирования поставок оружия Киеву, и, как выяснилось, собственного безупречного вида, стала роковой для светофорной коалиции Шольца.

Напомним, она распалась в ноябре 2024 года. После в Германии прошли досрочные парламентские выборы и новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем уже сталкивается с волной недовольства рядовых граждан.

# Международная политика

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