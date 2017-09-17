«То, что мы видим, не выглядит как попытка перебрасывать куда-то войска»: наблюдатели о военных учениях «Запад-2017»

Новости Беларуси. 17 сентября начался новый этап учения «Запад-2017». Военные маневры вступили в активную фазу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это время, когда становится видно, насколько эффективно работает армия как боевой механизм, как быстро проходит сигнал от штабов до частей. Военные отрабатывают один из самых зрелищных элементов учений – нанесение авиационного удара. Правда, увидеть все помешала погода, но и то немногое, что показалось из-за затянутого неба, впечатлило. Здесь, на полигоне Ружанский, сегодня, несмотря на проливной дождь, горячо. Причем не только на земле, но и высоко в небе. Несколько часов назад в воздух поднялись самолеты и вертолеты Беларуси и России. Вместе они отработали борьбу в воздухе и на земле с условным противником. Обстановка на поле условного сражения менялась быстро. Таковы реалии современного боя.

Андрей Гурцевич, представитель командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Четыре вертолета К52 РФ осуществляют разведку цели, после чего пара вертолетов К52 будет уничтожать мишень, имитирующую радиолокационные средства. В ходе первого эпизода четыре самолета осуществили доразведку. После чего вертолеты поразили мишени, имитирующие радиолокационные средства.

Рагнильд Валле Хюстад, наблюдатель (Норвегия):

Мы прибыли сюда по приглашению белорусской стороны в качестве наблюдателей. Очень благодарны вашей стране, что пригласили нас на эти учения. Даже несмотря на то, что уровень участников ниже обозначенных венским документом. И это является самым главным признаком прозрачности и открытости.

Анастасия Станко, журналист (Украина):

То, что мы видим, что мы можем увидеть, все проходит как учения, и не выглядит как попытка перебрасывать куда-то войска, ближе к границе, например, с Украиной. Это хорошо, нас радует.