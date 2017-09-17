Активная фаза учения «Запад-2017» проходит на полигоне Ружанский

Новости Беларуси. На полигоне Ружанский стартовала активная фаза учения «Запад-2017». В этот момент военные Беларуси и России отрабатывают совместные действия авиации и единой региональной системы ПВО по уничтожению условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе они ведут борьбу с нарушителями воздушной границы, уничтожают вертолетами средства ПВО условного противника, а также наносят мощный авиационный удар по его позициям.
Андрей Гурцевич, представитель командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Четыре вертолета РФ осуществляют разведку цели, после чего пара вертолетов будет уничтожать мишень, имитирующую радиолокационные средства.
Всего на полигоне разыграли два эпизода с доразведкой, нанесением удара по мишеням, сбросом авиационных бомб и пуском ракет. Активная фаза учений пройдет на нескольких полигонах. Уже 18 сентября военные задачи будут выполнять на Осиповичском. Там разыграют ведение боя по удержанию оборонительных рубежей.