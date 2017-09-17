Отразить условную агрессию против Союзного государства: учение «Запад-2017» перешло в активную фазу
Новости Беларуси. Учение «Запад-2017» перешло во вторую, активную фазу. 17 сентября маневры проходят на восьми площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в центре внимания – полигон Доманово, где военно-воздушные силы и ПВО Беларуси в совместной операции дали отпор противнику.
В этом участвовал дивизион зенитных комплексов С-300, а в руках у солдат оказалась «Игла» – против такого комплекта у вражеского самолета защиты нет.
Александр Михнович, командир стартовой батареи ЗРК С-300:
Каждый день несколько раз мы выезжаем на новые районы, приводим технику в боевое положение, производим имитированные пуски ракет.
Алексей Бурак, начальник расчета ЗРК «Оса»:
Будем выполнять стрельбу по мишеням.
Помимо охраны позиций, войскам предстоит передвижение: они будут действовать постоянно на новых участках местности под прикрытием зениток класса «Оса». Причем везде подразделения столкнуться с наступающими силами противника. В настоящий момент отражение воздушного нападения отрабатывается на полигонах Борисовский и Осиповичский.