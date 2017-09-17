Отразить условную агрессию против Союзного государства: учение «Запад-2017» перешло в активную фазу

Новости Беларуси. Учение «Запад-2017» перешло во вторую, активную фазу. 17 сентября маневры проходят на восьми площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в центре внимания – полигон Доманово, где военно-воздушные силы и ПВО Беларуси в совместной операции дали отпор противнику.

В этом участвовал дивизион зенитных комплексов С-300, а в руках у солдат оказалась «Игла» – против такого комплекта у вражеского самолета защиты нет.