«The Guardian»: В Минске украинский кризис должен разрешиться

Новости Беларуси. Предстоящую встречу «нормандской четверки» в Минске активно обсуждают по всей Европе. Экспертное сообщество Старого Света пока не делает однозначных прогнозов насчет итогов этого Саммита.

Скептики говорят, что слишком много воды утекло с начала конфликта, чтобы его так быстро остановить. Другие смотрят на переговоры с оптимизмом и не исключают составление новой дорожной карты.

Тем не менее, аналитики из ЕС сходятся в одном: Минск в истории мирных переговоров по Украине играет ключевую роль. Евроэксперты отмечают, что именно в столице Беларуси в сентябре 2014 года подписали «Минский протокол», который ляжет в основу дальнейших переговоров на всех уровнях.

Александр Рар, политолог (Германия):

Другого формата, нежели минского, сегодня нет. Очень важно, что в Минске такая встреча состоится. Не помню, когда в последний раз канцлер Германии или президент Франции побывали в Беларуси, вообще в Минске. Это хорошо для Беларуси, для руководства, для народа. И если из Беларуси, из Минска будут в этом направлении поданы правильные сигналы, правильные импульсы, может быть, какая-то «дорожная карта» будет разработана, то, с исторической точки зрения, весь этот процесс будет очень значительным.

Минск не сходит со страниц мировых СМИ. В последние несколько месяцев белорусская столица все чаще появляется в заголовках европейских медиа.

Французский телеканал «Евроньюс» отмечает, что встреча в Минске должна привести к немедленному прекращению огня. ВВС называет встречу в столице Беларуси последним шансом в переговорном процессе.

На сайте одного из самых популярных новостных телеканалов в мире «Russia Today» тоже активно обсуждают предстоящую встречу в Минске.

Не осталась без внимания столица нашей страны и на страницах одной из самых старейших и влиятельнейших газет Британии. «The Gardian» пишет, что в Минске украинский кризис должен разрешиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сосновский, журналист (Россия):

Минск – это, в общем-то, такое параллельное обозначение того места, где, может быть, состоится большой мир. Чтобы там ни происходило и как бы там ни критиковали в предыдущее время и лидера Беларуси, и Беларусь за какие-то проблемы, то сейчас, конечно, совершенно другое отношение. Потому что Беларусь, я бы даже так сказал, в определенном смысле стала таким европейским обозначением слова возможного мира. Ожидают, что в Минске будет достигнуто соглашение о немедленном прекращении огня.