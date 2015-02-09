МИД ФРГ: Мы надеемся на успех во время переговоров в Минске

Новости Беларуси. Накануне минской встречи «нормандской четверки» в Берлине за стол переговоров сели европейские дипломаты. Каких-то громких заявлений сегодня не ждут – совещание носит, скорее, «технический» характер.

Главная цель представителей внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции – подготовить благоприятную почву для минских переговоров.

Многие европейские эксперты, как и сами участники предстоящей встречи, считают, что во время саммита «нормандской четверки» в Минске будет сделан важный шаг к решению украинского конфликта.

Мартин Шаффер, представитель Министерства иностранных дел ФРГ:

Мы не знаем, насколько хорошо все пройдет. Мы не знаем, будет ли возможно достичь политического соглашения между Киевом и Москвой. Но в чем мы уверены, так это в том, что достичь мира – наша цель, и что все наши усилия направлены на это. Мы надеемся на успех во время переговоров в Минске, верим, что удастся остановить кровопролитие и освободить место для политического диалога, который смогут вести конфликтующие стороны.

О предстоящих минских переговорах говорят сегодня не только в Германии. Этот вопрос обсуждали и главы МИД государств Евросоюза в Брюсселе. Дипломаты возлагают большие надежды на то, что в среду удастся совершить прорыв в решении затянувшегося конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.