Как и с какими надеждами живет Украина в ожидании заседания «нормандской четверки» в Минске 11 февраля?

Новости Украины. На востоке Украины все также не стихают залпы. Там по-прежнему гибнут люди. Тем временем обстановку в Киеве можно назвать более или менее спокойной. Правда, недовольство жителей украинской столицы сегодня связано с повышением цен на проезд. И, конечно же, во всех уголках страны ждут мира – и надежды на него связаны с предстоящими минскими переговорами.

Минский проспект в Киеве сегодня невольно ассоциируется с грядущими переговорами в белорусской столице. Четыре полосы, как и «нормандская четверка», и пока движение в разных направлениях. Удастся ли выйти на встречные позиции, сегодня в Украине обсуждают и жители, и эксперты.

Ожидание переговоров «нормандской четверки» в Минске в Украине проходит на фоне непрекращающихся трагических сообщений с юго-востока страны. Десятки обстрелов лишь за одну ночь, 8 погибших и 14 раненых.

Накануне в Донецке – сильнейший взрыв на химическом заводе. Грохот был слышен в радиусе 50 километров. Это при том, что неподалеку расположены жилые дома.

И это, конечно, далеко не все сводки с фронта. Так что многие жители Украины, даже не особенно интересующиеся политикой, ждут итогов грядущей встречи в белорусской столице.

Жители Украины:

Минск – это относительно нейтральная территория, Беларусь занимает достаточно взвешенную позицию.

Это было сделано правильно, я считаю. Что именно это место. И Лукашенко так нам благоволит.

Я считаю, что славяне должны держаться вместе.

Третье лицо в выяснении отношений России, ЕС, Украины и прочее. Конечно, нужен третий, независимый, эксперт.

Тем временем в Киеве 9 февраля вновь ломали двери, на сей раз – столичной мэрии. Десятки человек выступили против повышения цен на проезд.

То, что цены продолжат ползти вверх (кстати, сегодня гривна на Межбанке снова упала по отношению к доллару), прогнозируют и эксперты. Пока политологи не сходятся в едином мнении, чем же завершатся переговоры в формате «Меркель –Олланд – Порошенко – Путин», но признают, что место встречи с нейтральной репутацией – лучший вариант.

Тарас Березовец, политолог (Украина):

На сегодняшний день Минск превращается в такую дипломатическую столицу Европы. И Украина очень ценит публичную позицию Беларуси.

С 10 февраля Кабмин Украины на время проведения спецоперации вводит пограничный режим в некоторых населенных пунктах Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

До переговоров «нормандской четверки» остается двое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.